15-jarige steelt bus en rijdt meer dan 150 kilometer om zijn vriendin naar school te brengen

Liefde zit in de kleine dingen: bijvoorbeeld je vriendin even naar school brengen. Dat is exact wat een Duitse jongen deed. Hij is echter 15 jaar oud en haalde zijn vriendin op met een gestolen bus.

Het incident deed zich voor in het Duitse Wiesbaden. De tiener stal de bus in de stad. Het voertuig stond op het terrein van een transportbedrijf en de jongen wist de bus zonder schade te openen en te starten met een moedersleutel.

Geen idee hoe de 15-jarige een bus kan besturen

De Duitse politie geeft aan dat het onduidelijk is hoe hij aan de sleutel is gekomen en weet niet waarom hij de bus zo goed kon besturen. Ook laten zij nog niets weten over de reden van het incident.

De 15-jarige reed een behoorlijk eind met de bus. Het voertuig werd rond 06.00 uur vermist en pas rond het middaguur zo’n 150 kilometer verderop in Karlsruhe gevonden. Kort voor zijn staandehouding had hij zijn 14-jarige vriendin opgehaald.

Het klinkt als het begin van een onwijs slechte romcom, maar de tiener gaat geen leuke tijd tegemoet. Hij is opgepakt en wordt beschuldigd van rijden zonder rijbewijs en diefstal van een bus.