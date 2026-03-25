Brandgevaar! Dit is waarom jouw elektrische Volkswagen terug naar de dealer moet

Volkswagen roept bijna 100.000 elektrische auto’s terug naar de dealer, omdat er mogelijk problemen zijn met de batterij. In Nederland gaat het om zo’n 4.000 exemplaren van de Cupra Born en Volkswagen ID.3, ID. 4, ID. 5 en ID. Buzz.

De terugroepactie geldt voor zo’n 95.000 elektrische modellen die tussen februari 2022 en augustus 2024 zijn geproduceerd, waarvan ongeveer 20.000 van het type Cupra Born. Volgens Volkswagen is er een klein risico dat de batterij te heet wordt, wat in uitzonderlijke gevallen zou kunnen leiden tot brand.

Geel waarschuwingslampje in Volkswagen-EV

“Bij enkele auto’s uit een bepaalde productieperiode kunnen accumodules zijn ingebouwd die niet volledig aan onze technische specificaties voldoen”, zegt een woordvoerder van Pon, de Volkswagen-importeur. “Er kan een geel waarschuwingslampje gaan branden en de actieradius kan merkbaar verminderen.”

“Om mogelijke risico’s uit te sluiten, controleren wij uit voorzorg alle betrokken auto’s. Wij voeren een software-update uit en analyseren de afzonderlijke modules van de batterij. Wanneer daarbij een opvallende module wordt geïdentificeerd, wordt deze vervangen.”