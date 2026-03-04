Te traag en te snel leeg! Dit Europese land stopt per direct met elektrische auto’s voor de politie
In Oostenrijk hebben ze onderzocht of elektrische auto’s gebruikt kunnen worden door de politie. En na ruim twee jaar proberen heeft de lange arm van de wet een antwoord geformuleerd: nee!
Volgens de Oostenrijkse politie hebben elektrische auto’s op dit moment te veel beperkingen, zo lezen we in de Oostenrijkse krant Kurier. Het korps nam in 2023 een aantal EV’s in dienst: één Porsche Taycan en tweeëntwintig Volkswagens ID.3 en ID.4.
Agenten komen met lange lijst met nadelen
Erg tevreden zijn de agenten er niet mee, want ze hebben een hele lijst met nadelen opgesteld, die met name betrekking hebben op de Volkswagens. Ze hebben een te lage topsnelheid, hun remmen zijn niet bestand tegen snelle ritten en ze moeten te vaak aan de laadpaal.
Daarbij klaagt de polizei gek genoeg over een gebrek aan bagageruimte in de ID.4 (de ID.3 en Taycan zijn toch veel krapper) en over de bediening via touchscreens, die door de agenten als ontzettend onhandig wordt ervaren.
Nederlandse politie proef met Skoda Enyaq
In Nederland hebben we overigens ook elektrische politieauto’s. In augustus vorig jaar startte de politie met een proef, waarbij de Skoda Enyaq in de praktijk aan de tand wordt gevoeld. De basisvoertuigen van de politie zijn de BMW X1 en Ford Kuga.
