31 inch 8k-scherm, rijden zonder handen, V8 én een nieuwe neus: is de BMW 7-serie eindelijk mooi?

BMW geeft de 7-serie een facelift en pakt het design iets aan. Desondanks blijft de luxesedan een smaakgevoelige auto.

De vorige generatie 7-serie had misschien wel een van de meest bekritiseerde neuzen ooit. Ook de nieuwe generatie is weer massief, groot en imposant. Het is zeker niet de meest stijlvolle BMW.

Luxe in de BMW 7-serie

Maar goed, in een BMW 7-serie draait het natuurlijk vooral om de plek achterin. Daar zit je riant, met enorme beenruimte en een overdaad aan luxe. Denk aan een 31-inch 8K-scherm dat uit het dak klapt, gecombineerd met een audiosysteem met maar liefst 36 speakers. Voorin vinden we het typische Neue Klasse-interieur – zoals we kennen van de i3 en iX3. De bestuurder kan hier ook handsfree rijden tot 130 km/h.

De BMW 7-serie staat standaard op luchtvering op beide assen. Die kan per wiel actief worden aangestuurd voor maximaal comfort. Daarnaast zijn opties als vierwielsturing en actieve rolstabilisatie beschikbaar, wat deze limousine ondanks zijn formaat verrassend wendbaar moet maken.

Aandrijflijn en V8

Net als bij andere BMW-modellen is er keuze uit meerdere aandrijflijnen. Opvallend genoeg ligt de nadruk hier minder op volledig elektrisch rijden. De i7 krijgt een accupakket van 112,5 kWh, bekend uit de iX, en kan laden met maximaal 250 kW. Niet slecht, maar toch opmerkelijk langzamer dan de i3 en iX3. Die auto’s staan immers op het nieuwe 800 volt-platform en de 7-serie moet het met 400 volt doen. De actieradius loopt op tot zo’n 700 kilometer en het vermogen bedraagt 455 pk.

Daarnaast komen er plug-in hybrides, met als topper een versie van 612 pk die de bekende B58-zescilinder combineert met elektrotechniek. Die motor ligt ook in de 740, al krijgt die daar alleen ondersteuning van een mild-hybride systeem. In Europa is die standaard vierwielaangedreven, terwijl hij elders ook met achterwielaandrijving leverbaar wordt. Later volgt er bovendien nog een M Performance-variant met V8.

De exacte Nederlandse prijzen zijn nog niet bekend, maar reken op een vanafprijs van zo’n anderhalve ton. De marktintroductie staat gepland voor november dit jaar.