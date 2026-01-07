Deel dit: Share App Mail Tweet

100.000 euro Marktplaats-subsidie nu al op: pot binnen 10 uur leeg

Gisteren heeft Marktplaats een alternatief voor de SEPP-subsidie beschikbaar gesteld, met een pot van 100.000 euro voor elektrische occasions. De beschikbare steun was binnen enkele uren al volledig toegewezen.

Stimulans van de EV-verkoop was nodig, aangezien elektrische auto’s gemiddeld een stuk langer op het platform blijven staan dan brandstofvarianten. Honderd EV-occasions konden met de subsidie van duizend euro worden verkocht, en die kans is volledig benut.

Marktplaats-subsidie

De subsidiepot van Marktplaats was binnen tien uur volledig opgemaakt. Volgens het bedrijf geeft deze snelheid het signaal af dat mensen bereid zijn elektrisch te rijden, maar dat de prijs het daadwerkelijke aanschaffen van een EV-occasion tegenhoudt. Na het afschaffen van de SEPP-subsidie blijkt de behoefte aan financiële steun voor het kopen van een EV niet verminderd.

De vraagprijs van een occasion moest tussen de 15.000 en 35.000 euro liggen (incl. btw) om aan de Marktplaats-subsidie te voldoen. De vergoeding van 1.000 euro lijkt niet veel, maar misschien gaf de subsidie sommige kopers net dat extra duwtje om toch een elektrische occasion te kopen.

Bestverkochte occasions

Tesla nam bijna twintig procent van de verkoop voor zijn rekening, met de Model 3 als populairste model. Daarna kwamen de Kia e-Niro, Polestar 2, Volkswagen ID.3 en Skoda Enyaq als bestverkochte occasionmodellen.

Of het bedrijf in de toekomst weer een subsidie voor elektrische auto’s overweegt, is nog maar de vraag. Zij spreken vooral over “het onomstotelijke bewijs dat de markt schreeuwt om een structurele, landelijke subsidie.” De Bovag pleitte begin vorig jaar al voor een landelijke subsidie, met onder andere als reden dat minder mensen elektrische voertuigen zouden aanschaffen.