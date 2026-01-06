Deel dit: Share App Mail Tweet

Marktplaats komt met 1.000 euro subsidie voor elektrische auto’s: zo krijg je korting bij aankoop occasion

De SEPP-subsidie die je bij aankoop van een (tweedehands) auto kreeg, is in 2025 gestopt. Hierdoor kan een EV minder aantrekkelijk zijn dan voorheen. Marktplaats komt daarom met een eigen subsidie van 1.000 euro per occasion.

Hoewel de SEPP-regeling in 2025 stopte, was de pot voor occasions al veel eerder leeg. Nieuwe elektrische auto’s kregen eerder 4.000 en later 2.950 euro subsidie als ze minder kostten dan 45.000 euro. Voor occasions was de subsidie 2.000 euro.

Marktplaats-subsidie voor een elektrische occasion

Marktplaats heeft nu een eigen stimuleringsregeling opgezet met een pot van 100.000 euro. Dit betekent dat er 100 occasions aanspraak kunnen maken op de regeling. Enige stimulans lijkt dan ook echt nodig te zijn, want sinds begin 2025 staan elektrische auto’s gemiddeld 27 procent langer op het platform.

De oorzaak is volgens Marktplaats de prijs. Elektrische auto’s zijn op de occasionmarkt simpelweg veel duurder dan benzineauto’s. Of een stimulans van 1.000 euro hierbij gaat helpen, is nog maar de vraag. Het zorgt in ieder geval voor de nodige media-aandacht.

Hoe maak je aanspraak op de 1.000 euro?

Vanaf 6 januari 10.00 uur tot dan de 100.000 euro op is, kun je bij aankoop van een elektrische occasion op Marktplaats 1.000 euro korting aanvragen. De EV moet wel aan een aantal eisen voldoen. Koop je een elektrische auto, weet dan wel dat je meer wegenbelasting moet betalen dan bij een benzineauto.

Staat te koop op Marktplaats bij een autobedrijf dat in Nederland is gevestigd.

Is een 100% elektrische personenauto (dus géén ombouw of hybride).

Heeft een actieradius van minimaal 120 km.

Heeft een kilometerstand van 5.000 km of hoger.

Heeft een vraagprijs op Marktplaats tussen de 15.000 en 35.000 euro, incl. btw.