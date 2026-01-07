Deel dit: Share App Mail Tweet

Zo langzaam als dit dieseltje ging een auto nog nooit over de Nordschleife van de Nürburgring

De snelste productieauto op de Nordschleife van de Nürburgring is de Mercedes-AMG One, met een tijd van 6:29 minuten. De langzaamste is eigenlijk helemaal geen auto en heeft vier keer langer nodig!

Ligier is een bijzonder bedrijf. Aan de ene kant bouwt het brommobielen en microcars en aan de andere kant is het actief in de racerij. Tussen 1975 en 1996 was Ligier actief in de Formule 1 en wist het zelfs een aantal keer een grand prix te winnen.

Langzamer dan een Trabant P 50

Dat staat in schril contrast met de titel die het merk nu in de wacht heeft weten te slepen. Want de Ligier JS50 is officieel uitgeroepen tot de langzaamste ‘auto’ ooit op de Nordschleife. Tussen aanhalingstekens, inderdaad, want eigenlijk is de JS50 geen auto.

De dieselvariant van de brommobiel zette een tijd op de klok van 28:25,814 minuten, waarmee hij zo’n 12 minuten langzamer is dan de Trabant P 50, die in 1960 ongeveer 16 minuten nodig had voor een rondje Ring.

Elektrische versies van Ligier sneller

Nou nam Ligier ook nog twee andere varianten van de JS50 mee naar de Nordschleife. De elektrische 45 km/h-versie (die Autovisie vorig jaar heeft getest) zette een tijd neer van 27:55,580 minuten, terwijl de 75 km/h-uitvoering genoeg had aan ‘slechts’ 18:53,367 minuten.

De JS50 op diesel is eveneens begrensd op 45 km/h, maar was toch een halve minuut langzamer dan zijn elektrische broertje, wat waarschijnlijk komt door het instantkoppel van die laatste. De diesel is door twee journalisten van Parijs naar de Nordschleife gereden. De twee EV’s hebben daarvoor niet genoeg range.