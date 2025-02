Deel dit: Share App Mail Tweet

In prijs verlaagd: goedkoopste Tesla Model 3 nu nog goedkoper

De goedkoopste variant van de Tesla Model 3 is in prijs verlaagd. De instap-EV pik je inmiddels voor minder dan 40.000 euro op.

Van de steeds extremere topman Elon Musk kun je vinden wat je wil, het neemt niet weg dat de propositie die zijn merk in ons land biedt allerminst verkeerd is. Tesla’s zijn zeer functioneel en vooruitstrevend. Maar weinig EV-merken kunnen tippen aan de efficiëntie, het uitmuntende laadnetwerk en de goede software aan boord van Tesla’s.

Tesla Model 3 nu duizend euro goedkoper

En dat alles doet het merk zonder zichzelf uit de markt te prijzen. Toch staat Tesla sinds kort niet meer bovenaan de verkooplijsten. Wellicht dat de autobouwer zijn instapper om die reden nu in prijs verlaagd.

De basis-Model 3 is een achterwielaandrijver met een actieradius van maximaal 554 kilometer. Het 0 tot 100-sprintje legt hij af in een respectabele 6,1 seconden en zijn topsnelheid ligt boven de 200 km/h. Voorheen betaalde je daar bijna 41.000 euro voor, nu nog slechts 39.990 euro.

Opties en standaard features

Heb je geen cent meer te besteden, dan zul je genoegen moeten nemen met de standaard witte lak. Voor blauw, zwart, grijs, rood en zilver moet je tussen de 1.300 en 2.000 euro bijbetalen. Ook voor de mooiere en grotere wielen wil Tesla je extra poen zien. Op de 19-inch wielen daalt het bereik overigens naar zo’n 513 kilometer.

Buiten dat kosten een trekhaak (1.350 euro), een wit interieur (1.200 euro), de Enhanced Autopilot (3.800 euro) of de Full Self-Driving Capability (7.500 euro) extra geld. Verder zit het nodige er al op of aan. Denk aan geluiddempend glas, sfeerverlichting, verwarmde én geventileerde stoelen, draadloze telefoonopladers, een panoramadak, een centraal touchscreen en een nieuw scherm voor achterbankpassagiers.

Iets té minimalistisch

Zeker niet alles is perfect. Zo heeft Tesla wel erg veel functionaliteiten geïntegreerd in zijn centrale display, waardoor je amper nog fysieke knoppen, hendels of schakelaars vindt aan boord. Zo bedien je zelfs de voor- en achteruit via het scherm. Ook is de recent gefacelifte Model 3 ontdaan van zijn knipperlichthendel. Daarvoor in de plaats zijn knoppen op het stuur gekomen, maar daar kwam veel kritiek op. Om die reden heeft Tesla besloten de knipperlichthendel wel te behouden in de totaal vernieuwde Model Y.