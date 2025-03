Deel dit: Share App Mail Tweet

Bovag: ‘Voer weer subsidie in, want particulieren kopen geen EV’s meer’

De groei in de elektrische autoverkopen komt vrijwel uitsluitend uit de zakelijke markt. Op de particuliere markt is het aandeel EV in de afgelopen anderhalf jaar juist achteruitgegaan. Daarom wil de Bovag dat de overheid de aanschafsubsidie weer invoert.

Op de zakelijke markt is het aandeel elektrische auto’s in twee jaar tijd gestegen van 34 naar 53 procent. Bij particulieren (koop en private lease) is het juist gedaald, van 32 naar 23 procent. Dat heeft onder meer te maken met de stijgende onzekerheid bij de consument.

Onzekerheid bij particulieren

Die komt voort uit de stijgende laadtarieven, het feit dat veel mensen geen mogelijkheid hebben om thuis op te laden en de dalende restwaardes van elektrische auto’s, die het gevolg zijn van onder meer prijsverlagingen op nieuwe EV’s.

Tweedehandsmarkt is cruciaal

Tachtig procent van de Nederlandse huishoudens koopt een occasion in plaats van een nieuwe auto, dus is de tweedehandsmarkt cruciaal voor de verdere doorbraak van de elektrische auto. Maar ook daar blijft de particuliere vraag achter.

De overheid rekent op een toename van EV’s in 2025 en 2026, maar de Bovag vraagt zich af hoe reëel dat is, nu de aanschafsubsidie er niet meer is en er bpm en mrb betaald moet worden voor elektrische auto’s. Daarbij verdwijnt in 2026 ook het bijtellingsvoordeel voor zakelijke rijders.

Subsidie op elektrische auto’s

Zonder maatregelen dreigt de particuliere markt stil te vallen, denkt de Bovag. Daarom moet de overheid met een voorspelbaar en evenwichtig beleid komen. “De aanschaf van een elektrische auto en het rijden erin moet voor huishoudens betaalbaar blijven”, vindt Bovag-directeur Peter Niesink.

“Dus in elk geval géén extra bpm en een gefaseerde afbouw van de bijtellingskorting, zonder plotselinge wijzigingen. Ook zien we het kabinetstaboe op aanschafsubsidies graag verdwijnen. Deze subsidies voor particulieren kosten de staatskas relatief weinig en er gaat een sterk positief psychologisch effect vanuit.”