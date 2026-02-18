Deel dit: Share App Mail Tweet

Alleen subsidie op EV’s die voor 70% Europees zijn: EU-plannen maken het Chinese concurrentie lastig

De Europese Commissie heeft een plan op tafel liggen waarbij enkel nog elektrische auto’s die voor minimaal 70 procent in Europa zijn gebouwd in aanmerking kunnen komen voor subsidies van overheden. Dit zou betekenen dat auto’s uit onder andere China, Amerika en Japan duurder worden.

In Nederland zijn de subsidies die je krijgt bij een elektrische auto behoorlijk beperkt. Wel betaal je minder bpm en is de bijtelling en wegenbelasting nog iets goedkoper. In andere Europese landen vind je nog maatregelen als aankoopsubsidie.

Geen subsidie voor auto’s gebouwd buiten de EU

Of dit uiteindelijk echt niet meer toegestaan is op auto’s die voor meer dan 30 procent buiten Europa zijn gebouwd en hoe dit exact berekend gaat worden, is nog onduidelijk. Toch komt er volgens de Financial Times echt zo’n 70 procent-regel aan.

Overigens wordt al wel vermeld dat het accupakket is uitgesloten van de regel. Veel batterijen worden immers in China gebouwd en het is ongetwijfeld onmogelijk om de productie ineens allemaal naar Europa te verplaatsen.

Daarbij kan het percentage nog worden aangepast en komen er ongetwijfeld nog meer eisen op tafel voor elektrische auto’s om in aanmerking te komen voor Europese subsidies. Hoewel dit voor fabrikanten op ons continent wellicht goed nieuws lijkt – omdat het de concurrentiepositie kan verbeteren – kan dit ook resulteren in duurdere auto’s voor de consument. Daarbij zijn veel fabrikanten juist tegen importheffingen. Zo liet de CEO van Opel eerder weten dat ze zelf concurrerent moeten zijn.