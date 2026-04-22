Duik in de prijslijst: dit kost de Kia EV5 in Nederland

De Kia EV5 is een belangrijk model voor het merk, maar heeft ook veel concurrentie. Wat heeft hij te bieden en wat kost dat? Tijd voor een duik in de prijslijst.

Wordt de Kia EV5 na de grotere EV9 en de kleinere EV3 het volgende verkoopsucces voor het merk? Het zou zomaar kunnen, want we zien hem nu al regelmatig rijden. De EV5 biedt op papier alles dat de Nederlandse consument wil, maar er is ook steeds meer concurrentie in dit segment. Laten we een duik in de prijslijst nemen en op een rij zetten wat de EV5 te bieden heeft om jou naar de Kia-showroom te verleiden.

Motoren Kia EV5

De Kia EV5 is vooralsnog leverbaar met één aandrijflijn. Je hebt beschikking over 217 pk en 295 Nm op de vooras. De 0-100-sprint in 8,4 seconden en topsnelheid van 165 km/u zijn gewoon prima. De batterij heeft een capaciteit van 81,4 kWh en is dankzij een gemiddeld verbruik van rond de 17 kWh/100 km goed voor een actieradius van tot 530 km (WLTP). De Kia EV5 heeft een kentekengewicht vanaf 1.969 kg en mag tot 1.200 kg trekken.

Uitrustingen Kia EV5

Er is dus maar één aandrijflijn, maar er is wel keuze uit maar liefst zes uitrustingsniveaus. Dat gaat van de Air naar de Plus, Plus Advanced, GT-Line Business Edition GT-Line en GT-PlusLine. De standaarduitrusting (Air) bestaat uit onder meer 18-inch lichtmetalen wielen, privacy glass, keyless entry, een digitaal instrumentarium en centraal display die samen een 29,6-inch beeldscherm vormen, stoffen bekleding en stoelverwarming. Op gebied van rijassistenten beschik je over onder andere parkeersensoren voor en achter, adaptieve cruise control en snelwegassistent met rijstrookwissel.

De Plus vult dat aan met een elektrisch bedienbare achterklep, elektrisch verstelbare en geventileerde voorstoelen, deels ‘vegan leren’ bekleding, driezone klimaatcontrole, een draadloze smartphonelader en V2X-voorbereiding. De Plus Advanced breidt het aanbod verder uit met 19-inch lichtmetalen wielen, een panoramadak met schuif-/kantelfunctie, volledig ‘vegan leren’ bekleding, een Harman Kardon audiosysteem en een warmtepomp. De GT-Line Business Edition staat op min of meer hetzelfde niveau als de Plus Advanced, maar biedt naast het panoramadak vooral de wat sportievere uitstraling met GT-Line elementen.

De reguliere GT-Line biedt uiteraard diezelfde sportievere uitstraling, maar daarnaast ook een massagefunctie voor de bestuurdersstoel en een relaxfunctie voor beide voorstoelen. Tot slot maakt de GT-PlusLine het aanbod compleet met een head-up display, V2L-adapter en verder vooral extra assistentiesystemen, zoals een dodehoekcamera, 360-gradencamera en intelligente parkeerassistentie.

Prijzen Kia EV5

Wat moet dat allemaal kosten? Minimaal 44.495 euro voor de Air. Voor 46.595 euro staan zowel de Plus als de GT-Line Business Edition in de lijst. Upgraden naar de Plus Advanced brengt de prijs op 48.495 euro. Tot slot de GT-Line en GT-PlusLine, die voor 49.995 en 51.995 euro mee mogen.

Tja, welke wordt het met al die uitvoeringen? De basisversie is al aardig compleet, maar de verwennerij van de hogere modellen heeft niet eens een al te hoge meerprijs… De configurator maakt het voor dit artikel al wat makkelijker, door alleen instapversie Air en topmodel GT-PlusLine te tonen. Ach, de basisprijs weten we, laten we eens kijken wat er gebeurt als we enthousiast opties aanvinken. Het wordt de GT-PlusLine.

Exterieuraankleding

Leuk, de standaardkleur voor de Kia EV5 is een echte kleur: een grijzig lichtblauw. De configurator kan die kleur om een of andere reden niet weergeven, maar je ziet hem hieronder op de iets afwijkende foto. Voor 895 euro heb je keuze uit wit, zwart, drie grijstinten (waarvan de configurator er weer een niet weergeeft), donkerblauw en donkerrood. De duurste kleur (1.895 euro) is een matte versie van een van de grijstinten. Wij gaan voor donkerblauw.

Interieuraankleding

Verdere opties voor aankleding van ex- of interieur zijn er niet.

Pakketten en losse opties

Er is alleen nog een accessoirelijst, maar daarbij moet je denken aan zaken zoals vloermatten, opbergaccesoires, laadkabeltassen en meer van dat soort dingen. Hoewel we autoparfums en kindersleetjes niet vaak tegenkomen in de configurator van een auto.

Wel nog noemenswaardig is de afneembare trekhaak, die 970 euro kost. Ook kunnen we via de accessoirelijst ineens alsnog andere wielen kiezen. Daarbij is er keuze uit vijf basisdesigns in 18 en 19 inch, waarvan sommige in meerdere varianten beschikbaar zijn. De meerprijzen variëren van 1.299 tot 1.825 euro. De beschikbare wielen worden in de configurator alleen niet op de auto zelf getoond, dus moeten we het even doen met de plaatjes hieronder.

‘Onze’ Kia EV5

Met de keuze voor het topmodel en verder alleen een andere carrosseriekleur komen we uit op 52.890 euro. Dat is nog steeds een concurrerende prijs ten opzichte van concurrentie. Niet vreemd dus dat we de EV5 al regelmatig zien rijden. De concurrentie wordt wel steeds heviger. Ga jij voor de EV5 of toch een van die andere? Benieuwd naar onze review op basis van een eerste kennismaking? Die vind je hier.

