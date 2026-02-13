Zelfrijdende Tesla nu écht naar Nederland, maar je wordt voor de gek gehouden
Al jaren gaat Tesla prat op zijn Full Self-Driving-functie. Vooralsnog hebben we daar in Europa weinig van gezien. Nu lijkt daar verandering in te komen, maar het is niet helemaal wat het lijkt.
Hoewel voor autonome rijfuncties in Europa veel strengere regels gelden dan in de Verenigde Staten, kun je ook hier al wel FSD aanvinken op je Tesla. Dat doe je dan vooral met het oog op de toekomst. Want als Full Self-Driving eenmaal legaal is, dan is jouw auto daar alvast helemaal op voorbereid, is het idee. Voorheen kostte FSD duizenden euro’s, vanaf morgen is het alleen nog als abonnement verkrijgbaar (daar zijn autoverkopers dol op).
Full Self-Driving wordt uitgebreider in Europa
Vooralsnog is de FSD-optie in Europa vooral een geavanceerdere cruise control die kan reageren op verkeerslichten en -borden, zelfstandig een rijstrook kan opschuiven en autonoom kan parkeren.
Dit stuur wordt per 2027 verboden in China: volgens onderzoek werkt airbag slechter
Dat functionaliteitenpakket wordt straks mogelijk flink uitgebreid. Elon Musk verwacht deze maand de benodigde goedkeuring, waarna Tesla’s met FSD dezelfde kunstjes kunnen als in de Verenigde Staten. Dat houdt in dat de auto helemaal zelf van A naar B rijdt. Nederland is mogelijk zelfs het eerste Europese land zijn waar deze goedkeuring zal gelden, maar het is nog wachten op groen licht van de RDW.
Demonstratieritten van Tesla in Nederland
Wel kunnen Nederlanders al op korte termijn proeven van deze functies tijdens demonstratieritten van Tesla. Hoewel de auto daarbij dus zelf rijdt, mag je níét zelf achter het stuur zitten. Dat mag alleen getraind Tesla-personeel. Je kunt dus een plekje op de passagiersstoel boeken.
Tovert Full Self-Driving je Tesla écht om tot zelfrijdende auto?
Maakt dit je Tesla dan écht een autonome auto? De naam Full Self-Driving geeft immers wel die indruk. Bij een zelfrijdende auto verwacht je waarschijnlijk dat je in kunt stappen, je locatie doorgeeft en zelf een krantje kunt lezen, maar dat is (nog) een illusie. Ook straks zul je altijd nog moeten opletten en paraat moeten staan om in te grijpen. Jij als bestuurder bent dus nog altijd een cruciale factor.
Deze Tesla Model Y is duizenden euro’s goedkoper, maar mist 18 belangrijke features
Tesla maakt voor zijn zelfrijdende functies gebruik van louter camerabeelden. Elon Musk is er heilig van overtuigd dat dat voldoende is. En hoewel Tesla de afgelopen jaren gigantisch veel data heeft verzameld en zodoende over zeer verfijnde software beschikt voor Full Self-Driving, zal menig engineer stellen dat een auto veilig en helemaal zelfstandig laten rijden met enkel camerabeelden onmogelijk is.
Autonoom rijden zonder lidar of radar?
Geavanceerdere systemen zoals lidar en radar (die veel concurrenten wel gebruiken) lijken daarvoor ook nodig. Waarom? Camera’s kunnen nog zo goed zijn, maar er zijn situaties waar zij slecht functioneren. Denk aan dichte mist of tijdens hevige regenbuien.
Lidar- en radarsystemen ‘kijken’ daar doorheen. In onderstaande video komt de Amerikaanse wetenschaps-YouTuber Mark Rover proefondervindelijk achter de verschillen. Wil je jezelf overigens nú al (deels) autonoom laten vervoeren? Dan moet je deze BMW hebben.
