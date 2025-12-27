Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit gebeurt er met robottaxi’s als de stroom uitvalt: chaos op straat!

In de Amerikaanse stad San Francisco rijden al jaren robottaxi’s van Waymo, rond, maar deze zijn zeker niet feilloos. Een grootschalige stroomstoring zorgde er laatst voor dat meerdere zelfrijdende taxi’s midden op straat tot stilstand kwamen.

Zaterdagmiddag viel de stroom uit na een brand bij een onderstation van ‘Pacific Gas and Electric’. Op het hoogtepunt van de storing zaten zo’n 130.000 mensen zonder elektriciteit. Verkeerslichten vielen uit en de drukte op straat nam snel toe. Iets waar de robottaxi’s van Waymo ook niet op berekend waren, is deze 23-jarige grappenmaker.

Stroomstoring legt systeem plat

Juist daar begonnen de problemen voor de vervoersdienst. Op sociale media verschenen beelden van meerdere robottaxi’s die langdurig stil bleven staan, midden op de weg. Waymo bevestigde het incident en stelde dat de taxi’s zijn geprogrammeerd om bij defecte verkeerslichten het kruispunt te behandelen als een normaal kruispunt. Hier gelden dan de normale verkeers- en voorrangsregels. Makkelijk, zou je denken. “Maar door de enorme omvang van de storing bleven voertuigen langer dan normaal stilstaan om de toestand van de getroffen kruispunten te controleren”, vertelde een woordvoerder van Waymo aan de BBC. Het is niet bekend hoeveel taxi’s te maken kregen met problemen.

Waymo zette de robottaxi-dienst zaterdagavond tijdelijk helemaal stop. Daarnaast werkte het bedrijf samen met de gemeente om auto’s veilig naar depots te brengen of langs de weg te parkeren. Zondag werd de dienst hervat. Volgens het bedrijf was het merendeel van de actieve ritten op zaterdag wel afgemaakt, waardoor de schade voor passagiers beperkt bleef.

Musk gniffelt om de robottaxi’s bij Waymo

Opvallend genoeg greep Tesla-topman Elon Musk het moment aan om Waymo, een dochteronderneming van Google’s Alphabet, te klieren in een moeilijke situatie. Op X stelde de ceo dat zijn eigen Tesla-robottaxi’s geen last hadden van de storing.

Dat is zeker waar Elon, maar vergeet daar dan niet direct bij te zeggen wat de reden daarvoor is: waar de Jaguars van Waymo helemaal geen bestuurder hebben en op hun computer moeten vertrouwen, is dat niet het geval bij de Tesla’s in San Francisco. Hier moeten namelijk altijd bestuurders van vlees en bloed achter het stuur blijven zitten, omdat het bedrijf nog niet commercieel gecertificeerd is voor volledig autonoom rijden.