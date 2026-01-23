Deel dit: Share App Mail Tweet

Ook België wil tolvignet invoeren: 125 euro om over de wegen te rijden

Vanaf volgend jaar verandert er waarschijnlijk iets als je door België rijdt. De kans is groot dat binnenkort een tolvignet verplicht wordt. Niet met een sticker op de voorruit, maar volledig digitaal.

In België wordt al jaren gesproken over een tolvignet, maar de invoering komt nu echt dichterbij. Vlaanderen en Wallonië werken aan één gezamenlijk systeem dat geldt voor zowel binnenlandse als buitenlandse automobilisten. Deze laatste groep is overigens goed voor meer dan de helft van de gereden Belgische kilometers.

Een vignet als tolmiddel

Het vignet dient als tolmiddel en wordt verplicht op autosnelwegen en belangrijke gewestwegen (vergelijkbaar met Nederlandse autoweg). Lokale wegen doen niet mee net als het complete Brusselse gewest. Het is wel de bedoeling dat het Brusselse gewest later aansluit bij het systeem.

Zoveel kost het nieuwe tolvignet

De exacte tarieven zijn nog niet bekend, maar in politieke kringen wordt gesproken over ongeveer 100 euro per jaar. Voor auto’s ouder dan twintig jaar zou dat bedrag kunnen oplopen tot zo’n 125 euro.

Iedereen moet het vignet hebben, of je nou inwoner van België of op doorreis bent. Naast een jaarvignet liggen ook kortlopende varianten voor de hand, zoals een dag- of meerdaags tolvignet, vooral bedoeld voor vakantiegangers en doorreizigers.

De inkomsten worden volgens Ben Weyts, Vlaams minister van Financiën, gebruikt voor onderhoud en verbetering van het Belgische wegennet. Wat die inkomsten zijn? Voor Vlaanderen wordt in de meerjarenbegroting rekening gehouden met 130 miljoen euro in 2027 en Wallonië krijgt datzelfde jaar volgens schattingen 50 miljoen euro extra. Daarbij houden de regeringen in België maar rekening met 1,8 miljoen voertuigen die zo’n tolvignet kopen, terwijl er bij onze zuiderburen alleen al meer dan 6 miljoen auto’s rijden.

Zo moet het systeem in België gaan werken

Het nieuwe tolvignet in België wordt volledig digitaal. De controle verloopt via camera’s met automatische nummerplaatherkenning, waardoor een fysieke sticker overbodig is. Het vignet wordt gekoppeld aan het kenteken en geldt voor personenauto’s en motoren, ongeacht het land van herkomst. De aankoop verloopt centraal via een website, met dezelfde aankoopprocedure en dezelfde controle voor de gewesten.

Het is nog niet helemaal bekend wanneer het systeem ingevoerd gaat worden, maar je kunt het volgend jaar al in België verwachten. Volgens Europese regels mogen buitenlandse bestuurders niet benadeeld worden en daarom moet de Belgen zelf ook meebetalen aan het tolvignet – al gaan ze dat in Zwitserland misschien wel doen.

De jaarlijkse kosten voor de Belgische autorijder zullen niet stijgen door het vignet. Als het systeem wordt ingevoerd moet de motorijtuigenbelasting verlaagd worden. In Nederland wordt er ook gesproken over hervorming van ons voertuigbelastingssysteem. Dit zijn de plannen die de formerende partijen hebben.