Goedkope groene sticker voorkomt je een forse boete in Duitsland

Als je door Duitsland rijdt, zie je op bijna iedere voorruit een groene sticker. Deze milieusticker heb je ook als Nederlander of Belg nodig als je in bepaalde zones rijdt. Wanneer heb je hem nodig en wat kost het?

Niet alleen auto’s hebben de stickers soms nodig, ook campers, bussen en vrachtwagens dienen het groene plakkaat op de voorruit te hebben. Dit geldt ook voor elektrische auto’s.

Wanneer heb je een groene sticker nodig?

Een groene sticker is voor milieuzones in Duitsland, zogenaamde Umweltzones. Rijd je enkel over de Duitse snelweg, dan is de sticker niet nodig. Ga je een Duitse stad in, dan is de kans heel groot dat je hem wel nodig hebt.

Bijna alle grotere steden in Duitsland hebben Umweltzones. Steden als Aken, Mainz, Berlijn, Neuss en Münster kennen allemaal deze zones. Op de site van de Duitse overheid kun je controleren of jouw bestemming in een milieuzone ligt.

Wat kost de groene sticker?

De groene sticker kun je onderweg kopen, maar veel goedkoper is om het online te bestellen. Op internet koop je hem al voor 14,96 euro. Voor dat geld kun je geen boete van zo’n 100 euro riskeren. Alle auto’s hebben deze sticker nodig, ook EV’s. De sticker is onbeperkt geldig en hoef je dus nooit opnieuw te kopen, tenzij je van auto of voorruit wisselt.

Ga je in mei op vakantie naar Frankrijk? Ook daar heb je een milieusticker nodig.