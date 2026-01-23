Deel dit: Share App Mail Tweet

Ferrari showt ‘compleet veranderde’ Formule 1-auto voor 2026

Ferrari heeft op het eigen circuit in Fiorano de auto onthuld waarmee het in 2026 nieuwe successen najaagt. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton was de eerste die een paar ronden reed in de rode SF-26.

“De start van een seizoen is altijd spannend, maar deze keer is het extra spannend door de nieuwe regels”, zei teambaas Fred Vasseur bij de onthulling. “We hebben het chassis veranderd, de motor, de accu, de banden. We moeten op elk gebied helemaal opnieuw beginnen.”

Ferrari begon al een jaar geleden met de bouw van de Ferrari voor dit jaar. “We hebben heel veel tijd en energie gestoken in dit project”, aldus Vasseur in een persbericht.

Slecht seizoen Hamilton

Ferrari wil afrekenen met een teleurstellend 2025. De coureurs Hamilton en Charles Leclerc werkten een seizoen af zonder zege. Hamilton beleefde in zijn debuutjaar bij Ferrari zelfs zijn slechtste seizoen; hij haalde geen enkele keer het podium.

De laatste wereldtitel van Ferrari dateert van 2007 met de Fin Kimi Räikkönen. Hoezeer de fans begaan zijn met Ferrari en snakken naar een nieuwe titel, bleek ook tijdens de presentatie. Honderden fans verzamelden zich volgens een verslaggever van Formula 1 bij de ingang van het circuit, uitgedost in het rood.

Hamilton benadrukte nog eens dat 2026 een nieuw tijdperk inluidt door de ingrijpende technische veranderingen. “Iedereen begint vanaf nul, dus dat zorgt voor een gelijk speelveld. Het draait om ontwikkeling; wie kan zich het snelst verbeteren en wie komt met de beste ideeën? De coureurs zullen een centrale rol spelen in het begrijpen van de nieuwe systemen.”

ANP