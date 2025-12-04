Deel dit: Share App Mail Tweet

Rijden in de spits wordt duurder: D66 en CDA leggen plan rekeningrijden op tafel

De D66 en CDA hebben afgelopen dinsdagmiddag een formatiedocument gepresenteerd. Daarin staan plannen waarover zij verder willen onderhandelen met andere partijen, in de hoop uiteindelijk een kabinet te kunnen vormen. Onderdeel van die plannen: rekeningrijden en spitsheffing.

Het kabinet-Schoof schoof de eerdere plannen voor rekeningrijden volledig van tafel. Maar D66 en CDA zien er wel brood in. Wel hebben zij een andere variant voor ogen dan het oorspronkelijke plan, dat simpelweg uitging van betalen per kilometer.

Rekeningrijden in een nieuw jasje

In het formatiedocument zijn Bontenbal (CDA) en Jetten (D66) het eens, het rekeningrijden moet er komen. Of dit daadwerkelijk gebeurt, is een tweede. Het idee duikt al jaren op in Den Haag en sneuvelt telkens weer ergens in het formatieproces. Vanaf 2030 zou het zelfs al worden ingevoerd, maar ook dat plan ging uiteindelijk de prullenbak in. Tot op de dag van vandaag betalen we dus gewoon per bezit, via de motorrijtuigenbelasting (MRB). Overigens gaat er per 2026 wel wat veranderen.

Moet je iedere ochtend om half negen op je werk zijn, dan heb je pech als deze nieuwe variant van rekeningrijden werkelijkheid wordt. De formerende partijen willen namelijk een systeem waarbij je extra betaalt als je in de spits rijdt. Niet alleen per kilometer dus, maar ook spitsheffing tijdens de drukste uren.

Het idee hierachter is om de spits minder druk maken. Wel balen als je echt vroeg op je werk moet zijn, dan kun je straks kiezen tussen flink bijbetalen of een overvolle trein. D66 benadrukte daarnaast in hun eigen verkiezingsprogramma dat er rekening moet worden gehouden met regio’s waar weinig OV beschikbaar is, zodat mensen daar niet onevenredig hard worden getroffen.

Komt de spitsheffing echt?

We hebben nog geen kabinet, en het formatiedocument is voorlopig vooral een uitnodiging aan andere partijen om in gesprek te gaan. Bovendien zijn lang niet alle partijen fan van rekeningrijden, met name aan de rechterkant van het politieke spectrum. Mocht het nieuwe kabinet het plan willen doorvoeren, dan blijft de vraag: hoe gaan ze het precies vormgeven? Het rekenen van de gereden kilometers kan nog een behoorlijk ingewikkeld technisch verhaal worden. Wellicht gaat het belastingsysteem meer lijken op dat van Engeland.