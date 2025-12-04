Deel dit: Share App Mail Tweet

Voor het eerst legaal in Nederland: in deze auto mag je volledig handsfree rijden

Het zal vast nog even duren voordat we slapend op de achterbank naar onze bestemming worden gebracht, maar BMW zet met de iX3 alvast een stap in de goede richting. Dit is de eerste auto in Nederland waarin handsfree autonoom rijden legaal is.

De inschaling van rijassistentiesystemen (kortweg ADAS genoemd) is soms lastig te volgen. Vrijwel alle momenteel verkrijgbare systemen vallen onder categorie ‘2’, maar verschillen qua werking niettemin behoorlijk van elkaar.

Autonoom rijden: level 2 vs. level 3

Het komt erop neer dat level 2-rijassistentie altijd de volledige aandacht vergt van de bestuurder en nooit de verantwoordelijkheid overneemt voor wat er gebeurt. In het geval van level 3-automatisering mag de bestuurder zich legaal met andere dingen bezighouden wanneer de auto de controle heeft overgenomen en ligt de verantwoordelijkheid in het geval van een ongeluk ook bij de fabrikant van het voertuig.

Level 3 houdt in dat er wel beperkingen gelden, zoals bepaalde wegtypen of een maximumsnelheid tot waar het systeem mag worden gebruikt. Alleen Mercedes-Benz beschikt momenteel over in Europa goedgekeurde Level 3-automatisering op bepaalde versies van de S-klasse en EQS. Maar die zijn helaas alleen in Duitsland en de V.S. te gebruiken.

Handsfree rijden in de nieuwe BMW iX3

BMW introduceert met de iX3 de meest geavanceerde vorm van level 2-automatisering die momenteel in Europa goedgekeurd is. De autokenner zal nu roepen dat de Ford met zijn BlueCruise-technologie eerder was. Dat klopt, het verschil is dat deze Fords enkel in zogeheten ’Blue Zones’ werken, niet op alle snelwegen. De BMW wel. Onder tunnels, viaducten en over bruggen, de iX3 kan handsfree rijden op élke snelweg. Dat is een primeur in Nederland.

De iX3 voldoet aan de zogenaamde ‘UN-ECE R 171’-certificeringseisen. Op snelwegen kan de auto tot de maximale in het land geldende snelheid de volledige controle van je overnemen, waarbij dus geen meer regelmatige input via het stuur nodig is om de techniek te laten merken dat je nog bij kennis bent.

Daarvoor is een interieurcamera in de spiegel geïntegreerd die de bestuurder constant in de gaten houdt en alarm slaat wanneer diens aandacht afdwaalt. Bij herhaaldelijke overtreding zal het systeem de controle teruggeven aan de bestuurder, of het voertuig veilig tot stilstand brengen. Zelfs rijstrookwisselingen vergen geen contact met het stuur. Middels een prompt in de head-up display laat de auto weten dat een rijstrookwissel mogelijk is. De bestuurder hoeft vervolgens alleen nog maar in de spiegel te kijken om de actie in gang te zetten.

Intelligent systeem

Het systeem van de BMW iX3 werkt ook samen met de navigatie. Indien een route is ingepland, zal de rijassistent zelf de benodigde afslagen voorstellen en initiëren. Eén ding om op te letten bij gebruik van BMW’s Driving Assistant Professional is dat de rem niet langer gebruikt kan worden om de rijassistentie te beëindigen. In plaats daarvan ziet de auto dit als de wens om, voor wat voor reden dan ook – tijdelijk snelheid te minderen. Zodra de rem wordt losgelaten, neemt de auto de controle weer over en accelereert naar de eerder ingestelde snelheid.

Op termijn wordt ook stoplichtherkenning aan het systeem toegevoegd, waarbij de auto in ook binnen de bebouwde kom volautomatisch tot stilstand kan komen voor rode stoplichten, en bij groen vanzelf weer verder rijdt. Zie in bovenstaande video hoe we een ‘hands-on’ ervaring hebben met de iX3 op een bochtige snelweg in Zuid-Spanje. Benieuwd naar de complete rijtest met BMW’s nieuwste telg? Kijk dan de video hieronder.