Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze klassieke, betaalbare Volvo met Nederlands tintje is bijna een wegenbelastingvrije oldtimer

Een klassieker rijden is voorheen niet zo zorgeloos als een moderne auto, maar je hebt wel een belangrijk voordeel ten opzichte van bijna alle andere voertuigen: als hij 40 jaar of ouder is, betalen je geen wegenbelasting. Dat geldt over een paar maanden ook voor deze Volvo-klassieker met Nederlands tintje.

Let wel, volgens de huidige regelgeving loopt het oldtimervoordeel af. Auto’s van 1988 en jonger worden nooit meer oldtimers volgend de wet.

Volvo 480 is bijna een oldtimer

De Volvo 480 wordt dus nog steeds een oldtimer. Hij is namelijk vanaf 1986 geproduceerd. Dat is bij meer auto’s zo, maar lang niet van iedere in 1986 geïntroduceerde auto is ook daadwerkelijk een exemplaar van het eerste bouwjaar op verkoopsites te vinden.

Dee wegenbelastingvrije klassieker met werk

Bij de Volvo 480 is dat anders. We vinden een schuurvondst uit 1986 die inmiddels al meer dan 300.000 kilometer gereden heeft. De vraagprijs is nog geen 2.000 euro, een ideaal winterproject dus. Er moet namelijk nog wel veel aan de origineel Nederlandse Volvo gebeuren. Wil je dus direct rijden met jouw Volvo, dan moet je doorzoeken naar een andere. De kans is dan groot dat je een jaar of twee langer moet wachten voordat hij wegenbelastingvrij is. 1986-exemplaren vind je niet makkelijk.

Wist je trouwens dat de Volvo 480 een Nederlands tintje heeft? Niet alleen werd hij gebouwd in Born, ook het ontwerp kwam van de NedCar-afdeling. Het ontwerp van John de Vries en Rob Koch werd verkozen boven dat van Bertone, Coggiola en Volvo’s eigen designteam in Zweden.

Met klapkoplampen, een glazen achterklep en de beste potente motoren is het een leuke toekomstige klassieker, helemaal als je er meteen geen wegenbelasting meer voor hoeft te betalen.

De occasion is een ES en beschikt dus over een 1,7-liter benzinemotor die tot 109 pk levert. Deze bijna-oldtimer heeft een handgeschakelde versnellingsbak en sprint in 9,5 seconden van 0 naar 100 km/u. De topsnelheid bedraagt ​​bijna 200 km/u, veel harder dan moderne Volvo’s nu mogen. Alle begrenzers van Volvo grijpen nu bij 180 km/h in.