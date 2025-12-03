Deel dit: Share App Mail Tweet

Rekeningrijden enkel voor mensen met een elektrische auto, waarom zij in Engeland nu extra moeten betalen

Het lijkt de wereld op zijn kop: enkel rekeningrijden als je een elektrische auto rijdt. Toch klinkt dit oneerlijker dan het is. In Engeland blijft namelijk zelfs na de invoering van het nieuwe systeem goedkoper om een EV te rijden dan een vergelijkbare brandstofauto.

Rekeningrijden is in Nederland een beladen term. Toch is er ook een kans dat we in ons land uiteindelijk met dergelijk systeem te maken gaan krijgen. Volgens de plannen van verkiezingswinnaar D66 is belasting naar gebruik iets dat we in de toekomst gaan zien.

Rekeningrijden in Engeland

In Engeland wordt in april 2028 rekeningrijden voor elektrische auto’s ingevoerd. Overigens gebruiken de Britten de term Electric Vehicle Excise Duty (eVED) voor het systeem.

Per mijl (1,6 kilometer) moet er 3 pence (3,5 eurocent) betaald worden. Dit bedrag komt bovenop de jaarlijkse wegenbelasting. Hierdoor moeten automobilisten gemiddeld 200 tot 300 pond (230 tot 430 euro) per jaar extra uitgeven.

Elektrische auto blijft goedkoper

Let wel, het ‘rekeningrijden’ is in Engeland anders. Het land kent een totaal ander belastingstelsel dan in Nederland waardoor er nu extreem weinig vaste lasten voor het bezitten van een elektrische auto zijn. Ook na april 2028 blijft het veel goedkoper om een elektrische auto te rijden, zeker als thuis geladen wordt. Overigens betalen hybrides geen 3 maar 1,5 pence per kilometer, ze zijn immers maar voor de helft elektrisch.

Hoewel het rekeningrijden in het Verenigd Koninkrijk dus beduidend anders in elkaar zit dan systemen die in Nederland zijn besproken, houdt het ook daar de gemoederen bezig. Het is nog maar de vraag of de regelgeving het in deze vorm haalt tot april 2028. Critici noemen het een maatregel om de begroting rond te krijgen ondanks gemiste brandstofaccijnzen.