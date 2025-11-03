Deel dit: Share App Mail Tweet

Plannen D66: rekeningrijden, deelauto’s en niet roken in de auto

De stemmen van de Tweede Kamerverkiezingen zijn geteld en D66 is de grootste partij van Nederland geworden. Wat betekent dit voor de Nederlandse automobilist?

We kijken naar het verkiezingsprogramma van D66. Wat daadwerkelijk het beleid wordt van de Nederlandse regering, zal na de formatie blijken. Logischerwijs wordt het een compromis tussen verschillende partijprogramma’s.

Verkiezingsprogramma D66

‘Het kan wél’, zo luidt het verkiezingsprogramma van D66 dat in totaal 92 pagina’s groot is. Auto’s, automobilisten en vervoer zijn een belangrijk onderdeel van het programma.

Rekeningrijden

D66 wil de uitstoot van CO₂, stikstof en fijnstof terugdringen. Een regeling die hier een een positieve invloed op moet hebben is rekeningrijden. Dit betekent dat je niet langer naar bezit betaalt, zoals nu het geval is met motorrijtuigenbelasting, maar dat je per gereden kilometer iets overmaakt aan de overheid. D66 zegt dat dit systeem eerlijker is.

In de basis is rekeningrijden oneerlijk voor iedereen in de provincie. Daarom houdt D66 rekening met regio’s waar weinig ov is, zodat mensen daar niet onevenredig worden belast.

Betaalbare elektrische auto’s

Elektrische auto’s krijgen als het aan de partij van Rob Jetten ligt opnieuw subsidies en belastingvoordelen. De fiscale voordelen voor niet-elektrische en hybride bedrijfswagens worden afgebouwd.

Emissievrije zones

D66 is voor het invoeren van meer emissievrije zones. De partij vindt dat het rijk de gemeenten moet helpen bij het invoeren van de zones.

Autoluwe groene wijken

D66 wil ook investeren in groene wijken die naast goede toegang tot OV, scholen en kinderopvang ook autoluw zijn. Dit betekent dus dat er in nieuwe groene wijken geen auto’s rijden.

Deelauto’s en zelfrijdende voertuigen

Het openbaar vervoer is belangrijk voor de partij, net als fietspaden. Dit omdat beide vormen van vervoer groen zijn en zorgen voor belangrijke mobiliteit. Opvallend is dat ze ook een belangrijke rol voor deelauto’s zien, terwijl dit niet zo groen is als je wellicht denkt. Overigens kijkt de partij ook positief aan tegen drones en zelfrijdende auto’s die in de toekomst mensen en spullen vervoeren.

Roken in de auto

In het D66-verkiezingsprogramma lezen we een duidelijk kort punt: ze verbieden roken in de auto als er kinderen in zitten. Een maatregel die de gezondheid van kinderen moet bevorderen.

De vraag is natuurlijk wat er uiteindelijk van deze verkiezingsprogramma’s overblijft. Wil je op de hoogte blijven van al het autonieuws? Abonneer je dan op de Autovisie Nieuwsbrief.