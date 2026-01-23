Deel dit: Share App Mail Tweet

Is hij boos? Dit is de echte reden waarom motorrijders soms naar je schoppen

Een motorrijder haalt je in en maakt vervolgens een schoppende beweging. Wil hij mijn auto raken of is hij boos? Nee, het omgekeerde.

Motorrijders groeten elkaar. Als ze een andere motorrijder tegenkomen, gaat de linkerhand omhoog of wordt er kort geknikt. Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het niet altijd. Want groet je de ander ook als er bijvoorbeeld een bermstrook tussen jouw weghelft en die van de ander zit? Dat zijn vraagstukken.

Motorrijder heeft alle handen en voeten nodig

Wat het ook niet makkelijk maakt, is de besturing van de motor zelf. Soms trek je net op en kom je een andere motorrijder tegen. Dan kan het zijn dat je de linkerhand net nodig hebt om te koppelen en volsta je dus maar met een korte beweging van het hoofd.

Een motor heeft zes bedieningselementen: het stuur, de gashendel onder de rechterhand, de voorrem bij de rechterhand, de achterrem bij de rechtervoet, de koppeling bij de linkerhand en de versnellingshendel bij de linkervoet.

Schoppen naar andere motorrijders en auto’s

Mocht je als motorrijder op de snelweg een andere motorrijder inhalen, dan kun je dus niet groeten met je hand, want anders laat je het gas los. Daarom maak je een schoppende beweging met je rechtervoet, die op dat moment toch niks te doen heeft.

‘Schoppen’ motorrijders ook weleens naar auto’s? Minder vaak, maar dat kan zeker. Motorrijders mogen door de file heen laveren en waarderen het als een automobilist even voor ze aan de kant gaat. Als bedankje steken ze dan hun linkerhand op of tillen ze hun rechtervoet even op.