Gruwelijk lelijke roze kentekens sinds 2026 in Frankrijk, maar waarom?

We hebben de echte reden gevonden waarom de Franse president Emmanuel Macron een zonnebril droeg. Hij moest zijn ogen beschermen tegen de afgrijselijke roze kentekens die je in 2026 kan zien in Frankrijk.

Geel is ook niet de mooiste kleur op een auto, maar roze staat vrijwel geen enkele auto goed. Gelukkig wordt slechts een klein deel van de auto’s tijdelijk lelijk gemaakt met de plaat.

Roze kentekens

Als je in Frankrijk een roze kentekenplaat ziet, dan betekent dit dat een auto een tijdelijk kenteken heeft. Deze is ongeveer drie maanden geldig en kun je krijgen als je een auto importeert, maar nog niet registreert in Frankrijk.

Volgens de Franse overheid werd er veel misbruik gemaakt van de – voorheen niet-roze – kentekens. Er werd bijvoorbeeld veel langer doorgereden met de tijdelijke kentekenplaten. Om fraude te voorkomen zijn ze nu opvallend roze geworden. Daarbij staat de vervaldatum nu op het kenteken. Zo kunnen agenten direct zien of een kenteken verlopen is.

Hoewel roze kentekens lelijk zijn, hebben we wel een idee hoe deze kunnen bijdragen aan een veiligere samenleving: iedereen die ooit met alcohol op heeft gereden, krijgt een roze kentekenplaat. Misschien kunnen we op die manier het stijgende aantal dronken bestuurders terugdringen.