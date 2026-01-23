Deel dit: Share App Mail Tweet

Neemt Porsche afscheid van geliefde PDK? Tekeningen tonen opvallende viertraps versnellingsbak

De Porsche Doppelkupplungsgetriebe (PDK) heeft door de jaren heen heel wat liefhebbers aan het twijfelen gebracht. Een handbak is leuk, maar de snelle, veelzijdige en ijzersterke automaat van Porsche is zó goed, dat kiezen voor een automaat nauwelijks als een compromis voelt.

Met de opmars van elektromotoren en hybride aandrijflijnen moeten aandrijfsystemen echter opnieuw worden uitgedacht. En logischerwijs verandert daarmee ook de rol van de versnellingsbak.

Neemt Porsche afscheid van PDK?

Porsche zal niet van de ene op de andere dag afscheid nemen van de PDK. Voor sportieve modellen ligt het voor de hand dat de bekende automaat nog jarenlang wordt doorontwikkeld. Toch duikt er nu een interessant alternatief op: een nieuw transmissieconcept dat Porsche heeft vastgelegd bij het Duitse octrooi- en merkenbureau (DPMA).

Op de patenttekeningen zien we een bijzonder hybride-concept van Porsche. De basis blijft een verbrandingsmotor, maar direct op de ingaande as tussen motor en transmissie is een elektromotor geplaatst. Aan de uitgaande zijde van de versnellingsbak bevindt zich een tweede elektromotor. Met andere woorden: zowel de ingaande als de uitgaande as van de transmissie kan elektrisch worden aangedreven.

Een mechanische viertraps versnellingsbak verbindt deze krachten met elkaar. Door de twee aandrijfpunten kan de transmissie de krachten van de verbrandingsmotor en de eerste elektromotor via een ander pad doorgeven dan die van de tweede elektromotor. Het Porsche-patent lijkt zelfs ruimte te laten voor de mogelijkheid dat alle drie de aandrijfbronnen gelijktijdig meedraaien, al blijft de exacte werking op dat punt wat vaag. We moeten het immers nog doen met patenttekeningen.

Het voordeel? Een enorme mate van vrijheid voor de aandrijfstrategie. Zo kan de eerste elektromotor bijvoorbeeld de accu opladen, terwijl de tweede elektromotor de auto aandrijft. Dankzij meerdere koppelingen kan de boordcomputer continu kiezen voor de meest efficiënte of juist snelste configuratie. Dit alles met slechts vier mechanische versnellingen, omdat een elektromotor natuurlijk al snel veel koppel levert.

Bijna 200 km/h volledig elektrisch

Opvallend is vooral het potentieel in volledig elektrische modus. Het koppel van de tweede elektromotor loopt via de vier versnellingen, wat volgens het patent een elektrische topsnelheid van 193 km/h mogelijk maakt. Dat is bijna 60 km/h hoger dan wat huidige Porsche-hybrides doorgaans elektrisch halen. Autobahn-kilometers zonder uitstoot komen daarmee ineens binnen bereik.