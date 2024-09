Deel dit: Share App Mail Tweet

Na plotselinge stop subsidies wil Duitse overheid opeens weer EV-steun

Ben je op zoek naar een concreet voorbeeld van zwalkbeleid? Kijk niet verder dan Duitsland, waar de overheid eind vorig jaar iedereen verraste met een plotselinge EV-subsidiestop en waar nu opeens weer stemmen opgaan om elektrische auto’s te stimuleren. Huh?!

Autofabrikanten trekken de haren uit hun hoofd bij het zien van dit soort wispelturig gedrag. “Hier kunnen we toch geen beleid op maken!”, klaagde Opel-topman Florian Huettl eerder dit jaar in een interview met Autovisie. Maar ja, er zijn in Duitsland nu grotere problemen.

Duitse overheid schrapte subsidies

De Duitse auto-industrie heeft het moeilijk, door hoge kosten, lage marges, een afzwakkende economie, concurrentie uit China en een tegenvallende vraag naar elektrische auto’s. In augustus werden bij onze oosterburen 69 procent minder nieuwe EV’s op kenteken gezet. En dat is de schuld van de overheid.

Die moest bezuinigen en schrapte eind 2023 ineens alle stimuleringsmaatregelen. En aangezien de EV-markt nog steeds niet zijn critical mass heeft bereikt, had dat meteen invloed op het aantal verkochte elektrische auto’s, dat met rasse schreden terugliep.

Toch weer stimuleringsmaatregelen?

Maar nu Volkswagen op omvallen staat, wil de Duitse minister van Economische Zaken toch weer kijken naar steunmaatregelen, zo zei hij deze week tijdens een bezoek aan een Volkswagen-fabriek. Daarbij wil hij een autotop organiseren, om met fabrikanten, bonden en leveranciers te praten over de crisis.

Crisis in Duitse auto-industrie

Volkswagen is voor het eerst in zijn geschiedenis van plan om Duitse fabrieken te sluiten. Volgens het topmanagement moeten er drastische maatregelen worden genomen, anders is het over twee jaar klaar met de autoreus. Naar verluidt staan er 30.000 banen op de tocht.

Bij Mercedes is de situatie nauwelijks rooskleuriger. Het bedrijf stelde op donderdag zijn verwachtingen naar beneden bij. Eerder voorspelde Mercedes voor dit jaar een nettowinst van 11 procent, maar nu zou dat tussen de 7,5 en 8,5 procent worden. BMW kwam recent ook al met een winstwaarschuwing.