Koop deze dure optie voor de Morgan Midsummer niet! | Sjoerds Weetjes 418

“Wat als?” Die vraag stelde de ontwerpafdeling van Pininfarina aan het management van Morgan. En zo stonden de Italianen en Engelsen tezamen achter de digitale tekentafel, met de Midsummer gedoopte open roadster als resultaat.

Pininfarina, een grootheid binnen de designwereld. Het Italiaanse bedrijf staat vooral bekend om zijn tijdloze designs en opvallende concepten, en die lijn heeft Pininfarina met de introductie van de Morgan Midsummer doorgezet.

Midsummer meteen als Morgan herkenbaar

Al is de nieuwste creatie uit Malvern niet een 100% product van Pininfarina. Anders gezegd, de Italianen kregen de vrije hand, maar alles is in samenspraak met de designafdeling van Morgan uitgewerkt en vormgegeven. Een coproductie dus.

De Midsummer is echter een totaal ander ontwerp dan alle huidige vierwielige voertuigen van Morgan, zij het dat de nieuweling direct als Morgan herkenbaar is. Waar de Midsummer van zijn broers verschilt, legt Sjoerd je uit in deze aflevering.

Hij laat je zien hoe onderscheidend de Midsummer van bijvoorbeeld een Plus Six is. Hij toont je het bijzondere karakter van de open tweezitter. Sjoerd geeft tevens aan waarom er voor een van de meest opvallende karakteristieken van de Midsummer is gekozen.

Binnenkort op Nederlands kenteken

Kortom, een interessant verhaal. Niet alleen voor de doorgewinterde Morgan-fans, maar ook voor de autoliefhebber. Want het is zomaar mogelijk dat je op een warme zomerdag oog in oog staat met de Midsummer. Van de gelimiteerde oplage staan er binnenkort een serieus aantal op Nederlands kenteken.

