Opel-topman hekelt wispelturige Europese overheden

Doordat de Duitse regering plotseling is gestopt met de subsidie op elektrische auto’s zijn de EV-verkopen in het land gekelderd. Dat frustreert Florian Huettl, topman van Opel, enorm. Hij vraagt Europese landen daarom met klem om stabiel beleid.

De Duitse regering kondigde half december opeens aan met de subsidie op elektrische auto’s te stoppen en dat was in januari meteen te zien. Het aantal verkochte elektrische auto’s kelderde met maar liefst 55 procent. En die daling zet door. In de eerste drie maanden zaten de EV-verkopen 14 procent in de min.

Opel heeft stabiliteit nodig

Wie voorheen in Duitsland een elektrische auto kocht, kon van de overheid een subsidie van 4500 euro krijgen. Die maatregel is eind vorig jaar plotseling gestopt, omdat de regering moest bezuinigen. En dat is tegen het zere been van Opel-baas Florian Huettl.

“Hier kunnen we natuurlijk geen beleid op maken”, legt hij uit aan Autovisie. “We staan voor een enorme transformatie van de automarkt, van brandstofmotoren naar elektrische aandrijving. En die transformatie moeten we samen doen.

Het zou helpen als Europese landen een stabiel EV-beleid voeren met duidelijke doelen, want wij kunnen niet zomaar van richting van veranderen. Wij hebben stabiliteit nodig. Klanten ook, overigens, want de onduidelijkheid over belastingen en subsidies creëert onrust.”

Van alle Opels een EV-versie

Opel biedt als een van de eerste grote volumemerken van al zijn modellen een volledig elektrische versie aan. “Wij zitten op de goede weg”, aldus Huettl, “maar de Europese laadinfrastructuur moet groeien, een stuk sneller dan het nu gaat.”

Als positieve ontwikkeling noemt hij een Duitse wet, die tankstations gaat verplichten om laadpalen neer te zetten. Voor Opel is er voorlopig geen weg meer terug, zegt Huettl, want “bij ons is de laatste nieuwe brandstofmotor al ontwikkeld”.