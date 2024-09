Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom deze spectaculaire Mercedes SLR van binnen huilt

Wat is de zin van mijn bestaan? Dat moet deze bloedrode Mercedes SLR Mclaren Stirling Moss zich in de afgelopen veertig jaar vaak hebben afgevraagd. Om vervolgens een spreekwoordelijke traan te laten.

Auto’s zijn er om in gereden te worden; daarvoor zijn ze letterlijk gemaakt. Al weten we natuurlijk heus dat steenrijke collectioneurs hun verzamelstukken zo veel mogelijk stil laten staan. Om de waarde ervan niet aan te tasten, maar ook omdat ze simpelweg geen tijd hebben om ermee de weg op te gaan.

Mercedes SLR met delivery miles

Zo kan het gebeuren dat deze opvallende Mercedes SLR McLaren Stirling Moss na veertien jaar nog maar 50 kilometer op de teller heeft staan. We zouden kunnen concluderen dat de eigenaar gemiddeld dus 3 kilometer per jaar heeft gereden, maar dat is ongetwijfeld niet waar.

De Stirling Moss is ooit waarschijnlijk afgeleverd met 50 kilometer delivery miles achter de kiezen en heeft daarna geen meter meer op eigen kracht afgelegd. Hooguit is-ie door een lakei met witte handschoentjes aan heen en weer geduwd om de banden niet al te vierkant te laten worden.

Zeker geen muurbloempje

De eerste en vooralsnog enige eigenaar van de SLR lijkt ons geen muurbloempje, anders bestel je een dergelijke auto niet in het knalrood met een knalrood en goud interieur. Volgens veilinghuis Bonhams, dat de Mercedes op 6 oktober veilt, maakte de Stirling Moss deel uit van een grote Zwitserse collectie.

(Afbeelding: Bonhams) (Afbeelding: Bonhams) (Afbeelding: Bonhams)

(Afbeelding: Bonhams) (Afbeelding: Bonhams) (Afbeelding: Bonhams)

Wat is de verwachte opbrengst?

Interessant voor verzamelaars is natuurlijk de staat waarin de open sportwagen zich bevindt, de lage kilometerstand én het feit dat dit de vijfenzeventigste en laatste Stirling Moss ooit gebouwd is. Naar verwachting gaat iemand er in Knokke-Heist tussen de 1,5 en 2,5 miljoen euro voor neertellen.

SLR Stirling Moss zijn tijd vooruit

De SLR Stirling Moss was zijn tijd ver vooruit, want pas jaren later sloeg zijn volledig open concept aan bij andere fabrikanten, zoals Aston Martin (DBR22 en V12 Speedster), Ferrari (Monza SP1 en SP2) en McLaren (Elva).

Hij werd in een oplage van vijfenzeventig stuks geproduceerd en is geïnspireerd op de 300 SLR-raceauto uit de jaren vijftig. Zijn supercharged V8 levert 650 pk, waarmee de Stirling Moss een top van 354 km/h haalt. Zónder voorruit dus…