Tenaamstellingscode kwijt? Geen paniek, dit moet je doen

Denk jij er over om auto te kopen? Of wil je die van jou juist van de hand doen? Dan heb je naast het kentekenbewijs van de auto een tenaamstellingscode nodig. Maar wat is dat precies? En wat moet je doen als je deze kwijtraakt?

De tenaamstellingscode is een unieke code die bij een auto hoort. De code bestaat uit negen cijfers, waarvan de eerste vier op het tenaamstellingsbewijs staan. Dat krijg je na het overschrijven en lijkt op een kassabon. De overige vijf cijfers zijn te vinden in een brief van de RWD, die samen met het kentekenbewijs is verstuurd. Je hebt de tenaamstellingscode nodig wanneer je een auto koopt, verkoopt, schorst, exporteert of sloopt.’

Hoe werkt het overschrijven met een tenaamstellingscode?

Er zijn verschillende manieren waarop een auto overgeschreven kan worden. Met het kentekenbewijs en de tenaamstellingscode kan je jouw auto overschrijven bij een RDW-balie, via de RDW-website, bij een door de RDW geselecteerde PostNL-locatie of bij een autobedrijf met een kentekenloket dat erkend is door de RDW.

Na het overschrijven ontvangt de verkopende partij een vrijwaringsbewijs. Dat geeft aan dat de verkoper niet langer eigenaar is van de auto. Tot het moment van vrijwaring is de verkopende partij nog verantwoordelijk voor de verzekering, wegenbelasting en de apk van de auto.

Boetes die na vrijwaring nog openstaan op het kenteken moeten betaald worden door de nieuwe eigenaar. Check dit dus altijd grondig voordat je een auto overschrijft met de tenaamstellingscode.

Tenaamstellingscode kwijt? Dit moet je doen

Ben jij de tenaamstellingscode van jouw auto kwijtgeraakt? Geen stress. Via de website van de RDW is het mogelijk om voor € 1,20 een nieuwe tenaamstellingscode aan te vragen. De oude code vervalt na het aanvragen van de nieuwe tenaamstellingscode.

Staat de auto op jouw naam? Regel dan ook direct de verzekering van de auto, zodat je altijd met een verzekerde auto op pad gaat.