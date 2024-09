Deel dit: Share App Mail Tweet

Addertje onder het gras! Deze occasion-EV van 7.500 euro mist iets

Er is weer subsidie beschikbaar voor particuliere kopers van een gebruikte elektrische auto. Per auto bedraagt dit € 2.000. Deze elektrische occasion is al best betaalbaar, wordt op deze manier een stuk bereikbaarder.

Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor. Bij de laatste occasion maken we onze favoriet bekend.

Elektrische occasion voor 7.500 euro

Deze week gaan we op zoek naar betaalbare elektrische occasions. Waarom? Omdat er in Nederland weer subsidie beschikbaar is voor de kopers ervan. Geen fan van de Renault Zoe? Kijk dan eens naar de Kia Soul van dinsdag of de Nissan Leaf van donderdag.

Renault Zoe (2013 – 2019)

De Zoe is wat kleiner dan de andere kandidaten. Niettemin passen vier volwassenen er best in, maar op lange afstanden is dat minder fijn. Voor stadsverkeer en korte ritjes voldoet de Zoe uitstekend. Opladen zodra het kan is wenselijk, want rond de 150 kilometer houdt het wel op. Het futuristische dashboard is wellicht even wennen en door z’n vorm is de carrosserie niet goed overzichtelijk.

Nieuw is de Zoe geleverd zonder accu, die wordt er voor een klein bedrag per maand bij geleased. Dat is bij een occasion iets om even in de gaten te houden. Bij de Renault-dealer in Nuenen staat een heel complete witte ‘Zen Quickcharge’ (2016, 72.000 km), zonder accu, voor € 7.499.

Waar let je op bij deze occasion?

Een laadstekker die niet loskomt, tja, dat kennen we ook van de Zoe wel. Helemaal afsluiten, laadpaal met het pasje koppelen en weer loskoppelen, portieren ontgrendelen: bingo, nu gaat het wel! Andere technische klachten zijn bij de Zoe nog niet bekend.

Welke occasion is onze keuze

De SEPP-subsidie is uiteraard nog niet van de aanschafprijzen van deze Kia Soul, Nissan Leaf en Renault Zoe afgetrokken, dus dat voordeel krijgt de koper nog. De Kia is lekker eigenwijs en de Leaf is ook geen allemansvriend. Voor korte ritten zouden wij lekker de Zoe kiezen.