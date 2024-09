Deel dit: Share App Mail Tweet

Koopje! Deze elektrische occasion rijd je al voor 7.500 euro

Er is weer subsidie beschikbaar voor particuliere kopers van een gebruikte elektrische auto. Per auto bedraagt dit € 2.000. Deze elektrische occasion is al best betaalbaar, wordt op deze manier een stuk bereikbaarder.

Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor. Bij de laatste occasion maken we onze favoriet bekend.

Elektrische occasion voor 7.500 euro

Deze week gaan we op zoek naar betaalbare elektrische occasions. Waarom? Omdat er in Nederland weer subsidie beschikbaar is voor de kopers ervan. Kan de Kia Soul EV je niet bekoren? Kom op donderdag en zaterdag terug om te zien welke modellen we er nog meer uitlichten.

Kia Soul EV (2014 – 2019)

Geen ruimte voor grijze muizen. De elektrische versie van de Soul heeft net als zijn benzinebroer een opvallende, hoekige vormgeving, met een vrijwel vlak dak. Hij is niet per se veel ruimer dan bijvoorbeeld een Nissan Leaf, de bagageruimte is zelfs duidelijk kleiner.

Door z’n vierkante vorm èn erg fijne achteruitrijcamera is de Soul heel handig bij parkeren en dus in druk stadsverkeer. Daarbij is hij ook best zuinig. Met de 27 kWh-accu is bijna 200 kilometer bereikbaar.

(Afbeelding: Kia) (Afbeelding: Kia) (Afbeelding: Kia)

(Afbeelding: Kia) (Afbeelding: Kia) (Afbeelding: Kia)

De Soul EV staat niet op elke straathoek te koop, maar we vonden wel een witte ‘Executive Line’ van eerste eigenaar (2014, 106.000 km) bij een autobedrijf in Tilburg.

Let hier op bij deze occasion

Het is best voor de hand liggend: er zijn bij deze eerste generatie van de elektrische Soul totaal geen euvels bekend die weleens vaker voorkomen. We kennen het al van de normale benzinemodellen van Kia: die zijn kwalitatief ook uitstekend. Voor deze elektrische versie geldt dat even sterk. Hoe fijn is zorgeloos autorijden?