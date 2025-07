Deel dit: Share App Mail Tweet

Hybridetechniek is volgens Ferrari enkel voor performance-auto’s

Bij een hybride denk je al gauw aan een burgerlijke, zuinige en verantwoorde auto. Ferrari denkt juist vooral aan hardcore performance-auto’s. Dat vertelde Gianmaria Fulgenzi, Chief Product Development Officer bij Ferrari, bij de onthulling van de nieuwe Amalfi.

Hoewel begin vorige eeuw al de eerste hybrides verschenen, boekte de aandrijftechniek pas eind jaren negentig bekendheid door Toyota. De Prius had overduidelijk als doel om uitstoot terug te dringen en het verbruik drastisch omlaag te brengen.

Hybride draait bij Ferrari om performance

Inmiddels vervult de hybridetechniek meerdere rollen. Bijna elke nieuwe auto die je in ons land kunt kopen, is op de een of andere manier voorzien van elektro-ondersteuning. In de meeste gevallen (net als de Prius) om schonere cijfers te noteren.

Bij Ferrari dient de hybride een ander doel. “Wij geloven dus dat hybride-technologie vandaag de dag de juiste technologie is voor de meest performancegerichte auto’s”, stelt Fulgenzi wanneer hem tijdens de onthulling van de Amalfi wordt gevraagd waarom er niet voor een hybride-aandrijflijn gekozen is.

De hybridetechniek heeft het Italiaanse supercarmerk wel in huis. In 2013 onthulde Ferrari de exclusieve LaFerrari, de eerste hybride uit Maranello. Inmiddels zijn zowel de 296 (V6 hybride) en SF90 (V8 hybride) uitgerust met een deels geëlektrificeerde aandrijflijn.

V8 juiste motor voor nieuwe Amalfi

Dit zijn allemaal modellen die zich op de meest sportieve kant van het spectrum begeven, waarbij de elektromotor er niet is om het verbruik omlaag te brengen, maar om het vermogen te vergroten. De Amalfi bevindt zich aan de andere kant van de Ferrari-line-up. Het is een comfortabeler GT met iets toegankelijkere rij-eigenschappen.

“Een V8 voorin is voor dit type auto de juiste motor op de juiste plek”, zegt Fulgenzi. Niet te extreem en gecompliceerd, maar wel krachtig genoeg. Ook voor nieuwe klanten. Toch zal ook Ferrari op den duur zijn hele gamma moeten elektrificeren om aan de steeds striktere normen te kunnen voldoen.