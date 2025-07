Deel dit: Share App Mail Tweet

Ferrari Amalfi: nieuwe instapper lost grootste kritiekpunt op

In Maranello is het doek getrokken van de Ferrari Amalfi. Deze Roma-opvolger is het nieuwe instapmodel in de line-up van het Italiaanse supercarmerk.

Hoewel Ferrari er trots een nieuwe modelnaam op plakt, kun je ook beargumenteren dat het hier slechts om een ingrijpende facelift gaat. De Amalfi deelt immers de nodige techniek met zijn voorganger. Maar goed, dat is een beetje Ferrari-esk. Bij de Portofino en California was dat immers niet anders.

Ferrari Amalfi vervult GT-rol

Net als de Roma moet de Amalfi het meest GT-waardige model uit het Ferrari-gamma worden. De auto die veel nieuwe kopers over de streep moet trekken, dankzij iets minder hardcore rij-eigenschappen en een niet te agressieve styling dan de andere Ferrari’s. De Roma slaagde daarin; de helft van de kopers was een nieuwe klant.

De Amalfi is een 2+, zoals Ferrari dat noemt. Plek voor twee en een achterbankje waar je nog enkele weekendtassen kwijt kunt. Handig, want de kofferbak is niet immens.

Wijzigingen ten opzichte van de Roma

Hoewel het meeste plaatwerk nieuw is, zijn de gelijkenissen met de Roma onmiskenbaar. De lange motorkap die overvloeit in een klassieke sharknose, de wulpse wielkastranden en de volumineuze kont. Anders is de grille, die niet langer uit het plaatwerk geboetseerd is. De lucht komt voortaan binnen via een rooster onderin de voorbumper en een kanaal boven de koplampen. Tussen de lichtunits strekt zich een donkere strip, waarin het gros van de sensoren is gehuisvest.

Ook de achterkant van de Ferrari Amalfi kent enkele veranderingen ten opzichte van zijn voorganger. Zo is de uitklapbare spoiler breder, waardoor hij in de agressiefste van de drie standen 110 kilogram extra downforce genereert bij 250 km/h. Ook zijn de achterlichtunits nog iets smaller getekend, waardoor de achterzijde doet denken aan de 12Cilindri.

Gelijkenissen met de 12Cilindri zien we ook terug in het interieur, waar het ietwat opzichtige, verticale infotainmentscherm is vervangen voor een subtieler horizontaal scherm. Het passagiersschermpje is gebleven en ook het digitale instrumentenpaneel voor je neus.

Grootste kritiekpunt opgelost

Het materiaalgebruik heeft een sprongetje gemaakt ten opzichte van de Roma, maar een belangrijker verschil zien we op het stuur. Ferrari kreeg de nodige klachten over de touchpads op het stuurwiel van zijn voorganger. Bij een enthousiast potje sturen tikten Roma-rijders soms onbedoeld allerlei dingen aan. Erg frustrerend.

Ferrari geeft (net als veel andere merken) toe te zijn doorgeslagen met het digitaliseren van elk knopje en schuifje. Nu zegt de autobouwer dat de meest gebruikte knoppen fysiek moeten zijn. Fijn dat het kwartje ook bij de autofabrikanten eindelijk valt. Het stuur is nu dus weer uitgerust met ouderwetse knoppen. En ja, ook de iconische startknop is terug.

Zelfde motor, meer pk

Weinig verschil zie je onder de motorkap. Hier ligt nog steeds de inmiddels bekende twin-turbo 3,9-liter V8 met achttraps automaat. Nog steeds geen hybride, dus. Volgens Ferrari is de hybridetechniek beter geschikt voor modellen op het extremere kant van het sportieve spectrum.

Wel is de achtcilinder verder gefinetuned. Lichtere nokkenassen besparen 1,3 kilogram en ook van het motorblok wisten de engineers nog een kilo af te schaven. De krukas is anders gefabriceerd en Ferrari gebruikt nu dunnere olie om sneller op temperatuur te komen.

Zowel de motor als de turbo’s draaien nu door tot een hoger toerental, waardoor het maximumvermogen met 20 pk stijgt tot 640 pk. In het sprintje naar de 100 km/h is de Ferrari Amalfi geklokt op 3,3 seconden, een tiende sneller dan de Roma. De topsnelheid blijft onveranderd op 320 km/h.

Ander geluid van de Ferrari Amalfi

Wat niet ongewijzigd is, is de klank. Ferrari moest een nieuwe demper ontwikkelen om aan de alsmaar striktere geluids- en emissienormen te voldoen. Volgens het merk zou hij, mede dankzij een klepsysteem, nog altijd klinken als een échte Ferrari. Dat zullen we merken bij de eerste rijtest. Wil je die niet missen? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.

De Nederlandse prijs van de Ferrari Amalfi zijn op dit moment nog niet bekend. Wel is bekend dat-ie in zijn thuisland een prijskaartje krijgt van zo’n 240.000 euro. De eerste exemplaren worden begin 2026 uitgeleverd.