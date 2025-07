Deel dit: Share App Mail Tweet

Defensie geeft de mogelijkheid om gratis rijbewijs te halen

Het halen van een rijbewijs kost veel geld. Wij hebben een manier om gratis dat roze pasje op zak te krijgen, maar je moet er wel wat voor over hebben.

Je rijbewijs halen is zeker in ons land een dure bedoeling. Waar het in andere landen soms gebruikelijk is dat je vader of moeder je een paar rondjes in de omgeving laat rijden, waarna je mag afrijden, is dat in Nederland wel anders. Hier is het gemiddelde aantal lesuren 42,5 en dat loopt qua kosten soms op tot duizenden euro’s. Maar wat nou als we je zouden zeggen dat er een gratis manier is en je ook nog eens voor betaald wordt?

Defensie

Als je bij de Marine, Landmacht, Luchtmacht of Marechaussee gaat werken zijn er verschillende voordelen: je kunt gratis sporten, je pensioen wordt opgebouwd en je kunt gratis je rijbewijs B halen. Aan dat laatste zitten wel voorwaarden verbonden. Zo gaan ze mensen tegen die zich inschrijven, hun rijbewijs halen en weer ontslag nemen. Daarnaast is de regeling alleen voor voltijd-militairen, dus als reservist gaat de regeling niet op.

Er zitten dus een paar voorwaarden aan het rijbewijs: je kunt pas starten met je eerste rijles als je de Algemene Militaire Opleiding (duurt gemiddeld 13 weken) en je vakopleiding (duurt weken tot maanden) hebt afgerond. Daarnaast moet je proeftijd, die sterk verschilt per functie, ook voorbij zijn. Voldoe je daaraan? Dan komt de overheid met het geld over de brug en vergoeden ze tot een maximum van 40 rijlessen. Daarnaast geldt dat je zowel het theorie- als het praktijkexamen één keer mag herkansen. De totale vergoeding bedraagt niet meer dan 2.000 euro.

Rijbewijs al

Als je al in het bezit bent van je B-rijbewijs, kun je nog steeds onder dezelfde voorwaarden aanspraak maken op die kostenvergoeding van 2.000 euro. Waar je dat geld dan voor gaat gebruiken is het volgen van een voertuigbeheersingscursus, of de theoretische en praktische vaardigheden met andere motorvoertuigen of aanhangwagens. Dat moet je overigens wel doen bij een erkende rijschool.

Voor sommige (chauffeurs)functies kun je zelfs aanvullende rijbewijzen halen. Denk bijvoorbeeld aan het vrachtwagenrijbewijs of een rijbewijs voor pantservoertuigen. Deze rijopleidingen bij Defensie worden verzorgd door het Opleidings- en Trainingscentrum Rijden in Oirschot en Amersfoort. Overigens is de kans van slagen voor je rijbewijs per provincie erg verschillend.