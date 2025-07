Deel dit: Share App Mail Tweet

Ferrari: ‘Onze klanten vroegen juist om méér rijhulpsystemen’

Er is weinig dat bij automobilisten meer frustratie opwekt dan bemoeizuchtige rijhulpsystemen. Ferrari zegt echter dat zijn klanten er bewust om hebben gevraagd.

Dat vertelt Enrico Galliera, Chief of Marketing en Commercial Officer bij Ferrari, in een gesprek met Autovisie tijdens de onthulling van de nieuwe Amalfi. Het gaat om systemen zoals lane keeping assist, de automatische noodrem en vermoeidheidsherkenning.

Ferrari-klanten vragen om ADAS-technologie

“Toen we nog geen ADAS (advanced driver assistance systems) hadden, kregen we veel

verzoeken”, vertelt Galliera.

“Klanten vertelden ons: als je in een Ferrari rijdt, wil je geen rijhulpsystemen. Maar als je op de snelweg in de file staat, is het erg handig voor de veiligheid en om het rijden te vergemakkelijken. Er is dus vraag naar en klanten willen zelfs dat we het aantal ADAS-veiligheidsmaatregelen verder uitbreiden.”

Belangrijke voorwaarde voor rijhulpsystemen

Dit is enigszins opmerkelijk, aangezien deze controversiële systemen ook de nodige kritiek krijgen. Zo bemoeien ze zich soms te veel met het rijden en zorgen daarmee juist voor onveilige situaties. Alle piepjes, belletjes en andere waarschuwingen kunnen enorm afleiden. Uitzetten kan, maar regelgeving dicteert dat alle systemen bij elke rit automatisch weer aanstaan.

Het is dan ook een grote ergernis wanneer het uitzetten van de systemen te veel handelingen kost, wat bij veel auto’s het geval is. Om die reden is Ferrari duidelijk: “Hoewel er vraag is naar meer rijhulpsystemen, is er tegelijkertijd een sterke vraag naar een eenvoudige manier om ze uit te schakelen als ze niet nodig zijn.” In de nieuwe Ferrari Amalfi kan dat dus met één druk op de knop.