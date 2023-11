Deel dit: Share App Mail Tweet

Rijden met het beste van Ferrari! De SF90 XX Stradale

De SF90 XX Stradale is met 1030 pk de sterkste straatauto die Ferrari ooit heeft gebouwd. Het is ook de eerste Ferrari van het exclusieve XX-programma met een kenteken. Alleen voor de happy few, maar enkel een dikke portemonnee is niet genoeg.

De Ferrari SF90 XX Stradale behoort tot een heel exclusief gezelschap. De Ferrari’s met XX-aanduiding waren altijd superzeldzame circuitspeeltjes zonder straattoelating. Denk aan de FXX op basis van de Enzo, de van de 599 afgeleide 599 XX en de FXX-K met de LaFerrari als uitgangspunt. Daarvan werden er per stuk maar enkele tientallen gebouwd die alleen gebruikt konden worden op speciale circuitdagen.

De Ferrari SF90 XX Stradale

Op verzoek van klanten – en om de kas ruim te spekken – komt daar verandering met de SF90 XX Stradale en SF90 XX Spider. Die worden in veel grotere aantallen geproduceerd. Te weten 799 stuks van de coupe en 599 van de spider.

F50-vleugel

De Ferrari SF90 XX Stradale deelt alleen nog zijn deuren en dak met de normale SF90. Op alle fronten is de plug-in hybride aangepakt. Hij levert twee keer zoveel neerwaartse druk, heeft 30 pk meer en weegt 10 kg minder. Daarmee komt hij uit op 1030 pk, 900 Nm en een gewicht van 1560 kg.

Aangekleed in een vijf centimeter langer, woest ogend koetswerk. Hij heeft als eerste Ferrari sinds 1995 weer een vaste achtervleugel, de F50 was de laatste. De SF90 XX is niet alleen de sterkste straatauto die Ferrari ooit heeft gebouwd, maar ook de snelste op het eigen Fiorano-testcircuit. Met een tijd van 1.17,3 minuten was hij liefst 1,7 tellen rapper dan de gewone SF90. In grofweg dezelfde tijd waren de 1398 exemplaren ook uitverkocht, maar er eentje kopen ging niet zomaar.

Eerst gunnen, dan kopen

De Ferrari SF90 XX-varianten zijn namelijk niet door iedereen te bemachtigen. Alleen de beste Ferrari-klanten werd er eentje gegund, in zoverre je daarvan kan spreken met deze prijzen. Die moesten al minimaal vijf auto’s uit Maranello hebben om in aanmerking te komen voor de 790.675 euro kostende Stradale of de Spider van 870.019 euro. Volgend jaar start de productie.