Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: de Renau… eh, Mitsubishi Colt

Na de Mitsubishi ASX (Renault Captur) levert Mitsubishi nu ook een eigen versie van de Renault Clio: de Mitsubishi Colt. Een bekende naam keert dus terug. Met een duik in de prijslijst maken we vandaag opnieuw kennis.

Mitsuibishi vertrekt uit Europa. Oh nee, toch niet. In plaats daarvan zijn wel heel wat modellen uit het Europese aanbod geschrapt. Alleen de Space Star en de Eclipse Cross zijn overgebleven, die laatste alleen nog als plug-in hybride. Daar zijn wel weer twee speciaal voor Europa bedoelde modellen voor teruggekomen: de nieuwe ASX en nu ook de nieuwe Mitsubishi Colt. Nou ja, nieuw, we kennen die modellen al als de Renaults Captur en Clio.

Verschillen Mitsubishi Colt en Renault Clio

Hoewel de nieuwe Mitsubishi Colt vooral een Renault Clio met andere logo’s is, is er wel iets meer verschil dan dat. Zo is de Colt leverbaar met een 49 kW (65 pk) sterke 1,0-liter driecilinder instapmotor die niet leverbaar is voor de Clio. Een ander belangrijk verschil vind je op gebied van garantie: Renault biedt twee jaar (optioneel drie), terwijl je bij Mitsubishi acht jaar fabrieksgarantie krijgt (vijf jaar plus standaard verlengde garantie). Wel heeft Mitsubishi een lagere kilometerlimiet: tot 100.000 km in plaats van de eerste twee jaar onbeperkt (of tot 150.000 km in het derde jaar) bij Renault.

Er zijn ook wel wat verschillen in de standaarduitrusting, maar echt groot zijn die niet. Met 16-inch stalen velgen voor de Colt in plaats van 17-inch lichtmetaal voor de Clio heb je wat ons betreft het belangrijkste verschil gehad.

Motoren Mitsubishi Colt

De basismotor van de Mitsubishi Colt is dus de 1,0-liter driecilinder met 49 kW (65 pk). De turboversie van die motor levert net als bij de Clio een vermogen van 67 kW (90 pk). Beide motoren zijn gekoppeld aan een handgeschakelde transmissie, met vijf versnellingen voor de instapper en zes voor de turboversie. Ook de 105 kW (145 pk) sterke hybrideversie van de Clio is bij de Colt te vinden.

Prijzen Mitsubishi Colt

Nog een voordeel van de Mitsubishi Colt ten opzichte van de Renault Clio: een lagere vanafprijs. De Colt is leverbaar vanaf 21.990 euro, de Clio kost minstens 22.950 euro. Afgezien van de motor en de wielen heb je voor dat verschil dus wel een vergelijkbare standaarduitrusting. Voor de krachtiger motor zit je bij Mitsubishi gelijk op 24.990 euro, maar dan klim je wel gelijk een uitrustingsniveau. Andersom is de instapmotor er alleen in basisuitvoering. De hybride aandrijflijn kost bij de Colt 27.990 euro en is bij de Clio leverbaar vanaf 25.820 euro.

Standaarduitrusting Mitsubishi Colt

Deze keer houden we het bij de absolute basisversie, want die onderscheidt zich het meeste van de Renault. Wat krijgen we allemaal standaard op de Mitsubishi Colt? Het belangrijkste: 16-inch stalen velgen, led-koplampen, airco, verwarmbare buitenspiegels, stoffen bekleding, 7-inch digitaal instrumentarium, 7-inch centraal touchscreen, draadloos Apple CarPlay en Android Auto. Op gebied van assistentie kan je rekenen op zaken zoals cruise control, een noodremassistent, rijstrookbegeleiding en verkeersbordherkenning.

Exterieuraankleding

Het kleurenpalet van de Mitsubishi Colt is vrij doorsnee. Wit is de standaardkleur. Voor 600 euro extra heb je keuze uit zwart, donkergrijs en donkerblauw. De donkerrode presentatiekleur kost 800 euro extra. Wij gaan voor blauw.

Interieuraankleding

Hier valt niets te kiezen: het blijft bij de standaard zwarte stoffen bekleding. Prima.

Losse opties

Aan losse opties doet Mitsubishi niet. De mate van luxe aan boord bepaal je volledig met de keuze voor het uitrustingsniveau. Dat is tegenwoordig heel gebruikelijk, zeker in dit segment. Dat maakt het productieproces eenvoudiger en de klant heeft een duidelijker overzicht van de mogelijkheden, zo is het idee.

De Mitsubishi Colt zelf samenstellen

Met alleen het aangevinkte kleurtje komt de totaalprijs voor onze Mitsubishi Colt op 22.590 euro. Dat is dus nog steeds (nipt) voordeliger dan een volledig standaard Renault Clio. Wil jij de Mitsubishi Colt en Renault Clio eens uitgebreid vergelijken? Bekijk dan de configurators en prijslijsten op www.mitsubishi-motors.nl en www.renault.nl.