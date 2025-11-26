Deel dit: Share App Mail Tweet

Door deze opmerkelijke belastingwijzigingen ga jij pas veel later elektrisch rijden

Het aantal elektrische auto’s in Nederland stijgt, maar volgens een peiling van leasemaatschappij Ayvens dreigt de transitie naar elektrisch rijden te vertragen. De reden: belastingwijzigingen.

De meeste Nederlanders – en werkgevers – kiezen vervoer met hun portemonnee. Elektrische auto’s waren daarom onder zakelijke rijders populair, mede door de gunstige bijtellingsregels.

Zakelijke elektrische auto’s zijn erg belangrijk in Nederland

Ayvens is een van de grootste leasemaatschappijen van Nederland en heeft ongeveer 330.000 auto’s in ons land rondrijden. Hun peiling geeft dus een behoorlijk representatief beeld van de zakelijke markt.

“Elektrificatie wordt tot nu toe vooral door werkgevers aangedreven,” zegt Robert Jan Eikelenboom, Commerce Director bij Ayvens in Nederland. 47 procent van de bedrijven die bij Ayvens zijn aangesloten, overweegt of heeft al gekozen voor elektrisch vervoer. 15 procent van de werkgevers overweegt echter nu over te stappen op een mobiliteitsbudget of kilometervergoeding, sinds de pseudo-eindheffing is aangekondigd.

Overigens veranderen dit soort belastingregels en -voordelen regelmatig. Mobiliteit is een hot topic in de politiek. Zo heeft verkiezingswinnaar D66 allerlei plannen.

Pseudo-eindheffing Vanaf 1 januari 2027 betalen werkgevers extra belasting voor leaseauto’s die niet volledig uitstootvrij zijn, dus benzine-, diesel- en hybrideauto’s. De heffing bedraagt: 12% van de catalogusprijs (auto’s t/m 25 jaar oud)

12% van de marktwaarde (auto’s ouder dan 25 jaar) Deze belasting wordt via de loonheffing afgedragen en mag niet worden doorberekend aan de werknemer. Doel van de maatregel: werkgevers stimuleren om alleen nog volledig elektrische leaseauto’s aan te bieden, maar sommige bedrijven besluiten eerder om mobiliteitsbudget of kilometervergoeding in te voeren.

Volgens Ayvens heeft dat grote gevolgen. “Zonder de stimulans van de werkgever komt de autokeuze volledig bij de werknemer te liggen, zoals bij een mobiliteitsbudget vaak het geval is. Veel mensen zullen dan terugvallen op een oudere en daarmee goedkopere brandstofauto in plaats van een nieuwe elektrische auto.” Bijvoorbeeld een van deze betaalbare en bijzondere zakenauto’s.

Minder nieuwe en tweedehands elektrische auto’s

Dat zou betekenen dat de belastingwijzigingen ervoor zorgen dat jij langer wegblijft uit de elektrische auto. Niet alleen omdat je geen zakelijke EV meer voor de deur hebt, maar ook omdat er bij minder elektrische leaseauto’s minder betaalbare tweedehands EV’s op de markt komen.