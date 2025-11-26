Deel dit: Share App Mail Tweet

Verkeerswethouder Amsterdam kondigt fatbikeverbod aan: ‘De ellende moet stoppen’

De Amsterdamse verkeerswethouder Melanie van der Horst (D66) wil een fatbikeverbod invoeren op sommige plaatsen in de stad. In een video laat ze weten dat “de ellende moet stoppen”.

Al langer zijn er irritaties rondom fatbikes. Niet alleen omdat de berijders zorgen voor overlast, maar ook omdat ze ontzettend gevaarlijk blijken.

Fatbikeverbod

De verkeerswethouder neemt daarom het heft in eigen hand en wil fatbikes op drukke plekken verbieden. Bijvoorbeeld in parken, waar jonge bestuurders op de elektrische voertuigen voor veel gevaarlijke situaties zorgen.

Op Instagram meldt Van der Horst: “Ik krijg elke week berichten binnen van Amsterdammers die zeggen dat zij de weg niet meer op durven en die me smeken om fatbikes te verbieden. Dus ik voel het als mijn plicht om alles te proberen wat in mijn macht ligt om dit probleem aan te pakken, zodat iedereen weer veilig de straat op kan.”

Wanneer gaat het in?

Het fatbikeverbod zal worden opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Zo kunnen de fietsen met dikke banden per gebied worden uitgesloten. Wanneer het verbod ingaat en op welke locaties precies is nog onbekend — de gemeenteraad moet immers nog instemmen.