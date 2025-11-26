Deel dit: Share App Mail Tweet

Voorkom forse boete: elektronische blauwe parkeerschijf stelt automatisch tijd in en is legaal in Nederland

Blauwe zones zijn erg handig. Je hoeft er namelijk niet te betalen om te parkeren, maar auto’s kunnen er ook niet te lang blijven staan zonder boete. In Nederland mag je een elektronische blauwe parkeerschijf gebruiken die automatisch de juiste tijd instelt.

Er zijn online verschillende soorten elektronische parkeerschijven te vinden. De schijven die de tijd blijven aanpassen terwijl je geparkeerd staat, zijn verboden om te gebruiken.

Elektronische blauwe parkeerschijf

Deze elektronische parkeerschijf mag wél gebruikt worden. Dit apparaatje noteert automatisch de tijd van aankomst in hele of halve uren zodra je parkeert, zonder dat je op een knop hoeft te drukken. Dat afronden is per wet toegestaan.

Ga je daarna weer rijden, dan schakelt het apparaatje vanzelf uit. Je kunt zo nooit meer je blauwe parkeerschijf vergeten en loopt dus niet het risico op een boete van meer dan 100 euro. Een elektronische blauwe schijf koop je al voor 22,99 euro.