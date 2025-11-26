Deel dit: Share App Mail Tweet

Nederlandse studenten bouwen auto die je zelf kunt repareren: ‘ingebouwde gereedschapskist en reparatie-app’

Auto’s worden te snel afgedankt, vinden studenten van de Technische Universiteit Eindhoven, Fontys Hogeschool en ROC Summa. Daarom hebben ze er een ontworpen die langer moet meegaan.

De ARIA, zoals de studenten hun creatie noemen, is verregaand modulair, zodat onderdelen gemakkelijker en goedkoper kunnen worden vervangen. Sterker nog, veel reparaties zouden gebruikers zelf moeten kunnen doen, stellen ze, dankzij “een duidelijke handleiding, gestandaardiseerde onderdelen, een ingebouwde gereedschapskist en een telefoon-app die de auto uitleest”.

Een ingebouwde gereedschapskist

Die app laat bovendien zien welk gereedschap uit de ingebouwde gereedschapskist iemand nodig heeft en welke stappen moeten worden ondernomen om een reparatie uit te voeren. De studenten hebben de focus vooral op de batterij gelegd, want die is in vrijwel alle elektrische auto’s moeilijk te bereiken en lastig te repareren.

De studenten-auto heeft verwisselbare batterijen

Daarom heeft de ARIA zes kleine batterijen in plaats van één grote, zodat de modules met de hand kunnen worden verwijderd en teruggeplaatst. Volgens de studenten is het een groeiend probleem dat auto’s door verzekeraars total loss worden verklaard vanwege een relatief kleine schade, die duur is om te repareren. Een opvallend voorbeeld is de Fisker Ocean. Omdat de fabrikant failliet is werden auto’s total loss verklaard om een kleine schade.

