Deze bijzondere en superleuke sportwagen kost nu als occasion minder dan je denkt

Sportauto’s zijn duur in aanschaf, om te rijden en in onderhoud, toch? Dat hoeft niet altijd zo te zijn. Deze Opel Speedster is een fantastische stuurmansauto en is als occasion behoorlijk bereikbaar.

De Opel nam het eerder in de Occasion Battle op tegen de Honda S2000. Welke van de twee heeft gewonnen, zie je in bovenstaande video.

De Opel Speedster

Met een leeggewicht van 870 kilogram, een middenmotor, achterwielaandrijving en een koppelrijke 2,2-liter Ecotec-viercilinder met 147 pk en 203 Nm, is de Opel Speedster een heerlijke sportauto. De occasion voelt als een Lotus-product, maar deelt eigenlijk maar weinig onderdelen met de Elise. Het is echter ook geen echte Opel.

Zijn korte strakke versnellingsbak en pure, directe stuurgevoel maken het feest compleet. Het is wel een partij waar alleen echte liefhebbers zijn uitgenodigd, want met de harde kleine stoelen en beperkte interieurruimte koop je de occasion enkel om met je wind in de haren te genieten van de pure rijbeleving. Comfort, bergruimte of andere dagelijks belangrijke zaken, daarvoor moet je niet bij de Speedster zijn.

Dit kost een Opel Speedster als occasion

Echt goedkoop worden dit soort sportwagens nooit, maar voor zo’n 22.000 euro kun je al een Opel Speedster kopen. Hij is dus behoorlijk bereikbaar. Daarbij betaal je door zijn lage gewicht weinig wegenbelasting. We vinden een exemplaar met nog geen 51.000 kilometer op de teller uit 2004. De Opel-dealer vraagt net geen 27.000 euro voor de occasion.

Aandachtspunten

Zoek naar signalen van schade, want het aluminium chassis is niet eenvoudig – dus niet goedkoop – te repareren. De 2,2-liter Opel-motor verbruikt olie en kan een opgerekte distributieketting hebben. Dit is te herkennen aan een ratelend geluid.

De 2.0 Turbo heeft een distributieriem, die om de 60.000 kilometer vervangen moet worden. Controleer bij beide motoren of de bougies zijn vastgeroest. Door de luchtgaten in de motorkap kan water naar binnen lekken. Het interieur is ook niet altijd droog. En de Opel lust graag draagarmrubbers en motorsteunen.