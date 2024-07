Deel dit: Share App Mail Tweet

De opmerkelijke reden voor vroege facelift van Renault Austral

Over het algemeen gaan modellen zo’n vier jaar mee voordat fabrikanten het tijd vinden voor een facelift. De Renault Austral, die pas iets meer dan twee jaar op de markt is, gaat nu al onder het mes.

In maart 2022 werd het doek getrokken van de Renault Austral. De SUV is opvolger van de Kadjar, die tussen 2015 en 2022 op de markt was.

Reden voor vroege facelift van Renault Austral

Nu al is een vernieuwde versie van de Austral (zij het volledig beplakt in camouflagestickers) gespot op straat. Een vroege facelift, maar waarom? Het opmerkelijke antwoord gaf Autovisie al in deze Sjoerds Weetjes-aflevering tijdens de lancering van de Renault Austral.

Sjoerd van Bilsen gaf in die video al aan dat Renault-topman Luca de Meo geen fan was van de toenmalige designtaal. Het probleem was dat de Renault Austral al zo goed als af was toen De Meo de CEO-functie betrad. Hij kon er dus niks meer aan veranderen.

Dynamischer design

Het is om die reden dat vrijwel alle andere modellen kort nadat de Austral werd geïntroduceerd al een veel strakker design kregen. Het moest volgens Luca de Meo sportiever en minder behouden ogen. Helaas vormde de net verschenen Renault Austral nog een doorn in het oog van De Meo. Nu vindt de topman het blijkbaar wel mooi geweest en dus kunnen we binnenkort ongetwijfeld officiële berichten verwachten over de frisse looks van de Austral.

Looks van zijn stalgenoten

Hoewel de vernieuwde Renault Austral tot nu toe enkel met camouflagejas naar buiten is getreden, kun je ervan uitgaan dat het sterk zal lijken op dat van de nieuwe Symbioz en de nieuwe Rafale.