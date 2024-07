Deel dit: Share App Mail Tweet

Doe mee aan Vijf Vragen-rubriek en kom in het Autovisie Magazine

Altijd al willen schitteren in het Autovisie Magazine? Dit is je kans! We zetten onze trouwe lezers namelijk graag in the spotlight. Dat doen we in de Vijf Vragen-rubriek.

Deze rubriek is een vaste waarde in het Autovisie Magazine. Het zijn de vijf beste vragen om een autoliefhebber snel te leren kennen.

Vijf Vragen-rubriek in het Autovisie Magazine

Welke vragen zijn het dan? Deze:

Wat was je eerste auto?

Welke auto rijd je nu?

Wat is je droomauto?

Welke autoherinnering zal je altijd bijblijven?

In welke auto wil je nooit gezien worden?

Lijkt het je leuk jezelf terug te zien in het leukste autotijdschrift van Nederland? Mail je antwoorden (inclusief een korte toelichting bij elk antwoord) dan naar [email protected].

Let op: na de vorige oproep kregen we veel inzendingen binnen, maar niet iedereen stuurde een foto van zichzelf mee. Om in het Autovisie Magazine te komen, is het belangrijk dat je naast de vijf antwoorden (met korte toelichting) ook een afbeelding van jezelf meestuurt. Foto’s van je eerste auto, je huidige auto en van je onvergetelijke autoherinnering zijn ook meer dan welkom.

Mail ons dus naar [email protected] de volgende informatie: