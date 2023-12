Deel dit: Share App Mail Tweet

Beantwoord deze vijf vragen en kom in het Autovisie Magazine

Wil jij een keer schitteren in het Autovisie Magazine? Dat kan! Door het beantwoorden van deze vijf vragen maak jij kans om in het leukste autotijdschrift van Nederland te verschijnen.

In elke editie van het Autovisie Magazine vind je de rubriek Vijf Vragen, waarin we – je verwacht het niet – vijf vragen stellen aan iemand uit de auto- of motorsportwereld.

Vijf Vragen-rubriek in het Autovisie Magazine

Zo spraken we onder anderen met Sylvana IJsselmuiden, BMW-ontwerper Adrian van Hooydonk en Audi-coureur Frank Stippler, We vinden echter dat ook jij, de lezer, een plekje verdient in ons tijdschrift.

Daarom wenden we ons nu tot jou. Wil jij een plekje bemachtigen in het Autovisie Magazine? Stuur dan een mail naar [email protected] met daarin antwoorden op de volgende vijf vragen:

Wat was je eerste auto? Welke auto rijd je nu? Wat is je droomauto? Wat is een autoherinnering die je altijd bijblijft? In welke auto wil je nooit gezien worden?

Dit zijn namelijk dé vragen waarmee de meeste autofanaten elkaar bombarderen om te checken wat voor vlees ze in de kuip hebben. Ideaal voor een korte kennismaking.

Mail ons je antwoorden

Zorg dat je elk antwoord kort onderbouwt met twee à drie zinnen. Daarnaast is het belangrijk dat je je naam vermeldt en een fotootje van jezelf meestuurt. Heb je ook nog foto’s van je eerste auto, je huidige auto en de unieke autoherinnering, dan zijn die uiteraard van harte welkom. Verder is het ook leuk om te weten hoe lang je al Autovisie Magazine-lezer bent.