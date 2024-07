Deel dit: Share App Mail Tweet

F1-coureur Norris zou teamorder volgende keer anders aanpakken

Formule 1-coureur Lando Norris pakt de volgende keer een teamorder om zijn ploeggenoot langs te laten heel anders aan. De Britse McLaren-coureur keek aan de vooravond van de GP van België terug op het incident tijdens de Grote Prijs van Hongarije, waar hij in de slotfase de leidende positie van zijn teamleiding moest teruggeven aan Oscar Piastri, die daarmee zijn eerste grand prix won.

“Ik laat hem meteen voorbij”, zei Norris op de vraag wat hij anders zou doen. “Het is ook niet slim dat ik dat niet deed, want we zijn vrij om te racen. Ik zou hem voorbij kunnen laten gaan en dan nog altijd proberen om hem in te halen. Dat klinkt heel logisch nu, maar dat is niet iets wat op dat moment in me op kwam.”

Als Norris zijn Australische ploeggenoot meteen voorbij had laten gaan, was er volgens de Brit nu ook geen discussie over geweest. “We zouden dit gesprek nu ook niet hebben gehad”, zei hij. “Het feit dat ik een schaduw heb geworpen over Oscars zege, zijn eerste overwinning in een race in de Formule 1, daar ben ik niet trots op. En het feit dat we een een-twee hebben gescoord kwam nauwelijks aan bod na de race. Daar voel ik me nog het slechtst over.”

ANP