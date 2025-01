Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Volkswagen Kever heeft gemiddeld 400 meter per jaar gereden

Volgende week begint Retromobile in Parijs en dan gaan er bij veilinghuizen weer allerlei bijzondere klassiekers onder de hamer. Nou is deze Volkswagen Kever Cabriolet uit 1979 op het eerste gezicht helemaal niet bijzonder, maar op het tweede gezicht wel. Kijk maar naar zijn tellerstand.

Veilinghuis Bonhams verwacht dat deze Volkswagen Kever 1303 Cabriolet tussen de 30.000 en 50.000 euro gaat opbrengen. Is dat veel? Ja, maar tegelijkertijd ook weinig. Want het Kevertje is in een bizarre staat. De waxlaag waarmee hij in 1979 de fabriek verliet zit nog op de koets.

Volkswagen Kever zonder kenteken

Er is in vijfenveertig jaar dan ook nooit met de Volkswagen gereden. Hij heeft weliswaar 18 kilometer op de teller staan, maar die stonden er al op toen hij werd afgeleverd aan zijn eerste en enige eigenaar, die de auto nooit op kenteken heeft laten zetten.

Waarom zou je hem willen hebben?

We zijn altijd gefascineerd door dit soort verhalen. Waarom heeft iemand deze Kever vijfenveertig jaar lang laten stilstaan en waarom zou iemand hem nu dan willen kopen? Want wat ga je ermee doen als je volgende week het winnende bod hebt? Er alleen naar kijken?

Door ermee te rijden gaat immers de kilometerstand omhoog en de verzamelaarswaarde omlaag. Daarbij is het vast niet een kwestie van sleutel omdraaien en gaan. De Volkswagen heeft bijna een halve eeuw stilgestaan. Hij moet eerst grondig gereviseerd worden.

Alfa Romeo SZ met 257 kilometer

Bonhams veilt in Parijs trouwens nog meer soortgelijke auto’s. Er wordt bijvoorbeeld een Alfa Romeo SZ verkocht met 257 kilometer op de teller. Hij heeft slechts één eigenaar gehad, een Nederlander, en heeft nooit een kenteken gehad.