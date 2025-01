Deel dit: Share App Mail Tweet

Eigenaar vluchtauto Drentse kunstroof kan gratis nieuwe auto kopen

Het zou je maar gebeuren, je wordt ’s ochtends wakker en ineens is je auto weg. Het overkwam de Drentse Rudy, die zijn auto uitgebrand in de media terugzag bij berichtgeving over de kunstroof. Toch kan hij nu een gratis auto kopen.

Niet omdat hij zo goed verzekerd was, voor de auto was enkel een WA-verzekering afgesloten. Voor Rudy werd een inzamelingsactie gestart, die inmiddels meer dan 9.000 euro heeft opgeleverd uit 429 donaties.

Inzamelingsactie voor slachtoffer vluchtauto Drentse kunstroof

Het doel van de inzamelingsactie was 8.000 euro. Daarmee kan de gedupeerde een nieuwe tweedehands Volkswagen Golf kopen.

Overigens was het niet zomaar een Golf, maar een GTD. Deze heeft een 2,0-liter viercilinder dieselmotor, die goed is voor 170 pk.

Op zoek naar een occasion

Overigens is het nog niet gemakkelijk om voor 9.000 euro een Volkswagen Golf GTD te vinden. Voor dat geld koop je auto’s met meer dan 200.000 kilometer op de teller. Dit hoeft echter geen probleem te zijn. De 2.0 TDI blijkt een degelijke motor, mits goed onderhouden. Wil je meer weten van de prijzen, problemen en uitvoeringen van elke Golf? Bekijk dan hier de koopwijzer van iedere generatie.