Koopwijzer: iedere generatie Volkswagen Golf – prijzen, problemen en uitvoeringen

Voor deze koopwijzerspecial nemen we alle acht generaties van de VW Golf onder de loep. We zetten de belangrijkste technische plussen en minnen op een rij. Eén conclusie alvast: ook op de occasionmarkt heeft de Golf meer hoogte- dan dieptepunten gekend.

Het is een prestatie die veel autofabrikanten nastreven, maar waarin er slechts weinig slagen. In Nederland en daarbuiten is de Volkswagen Golf uitgegroeid tot de norm in zijn klasse en zo de naamgever ervan geworden. Iedereen kent het C-segment als het Golf-segment.

Een Volkswagen Golf is de ideale occasion

Zowel nieuw als gebruikt heeft de Volkswagen Golf in een halve eeuw tijd een ijzersterke reputatie opgebouwd. Het is misschien een flauwe woordgrap, maar dit occasionoverzicht laat zien dat de bouwkwaliteit van Volkswagens middenklasser een duidelijke golfbeweging heeft doorgemaakt. Bij de eerste twee modelgeneraties is de kans op roestvorming het belangrijkste aandachtspunt. Vanaf de derde en vierde generatie schuiven de aandachtspunten geleidelijk op in de richting van elektronica en vooral aandrijftechniek. Binnen de modelreeks zijn de kwaliteitssprongen het grootst geweest tussen de eerste en de vierde generatie. Wat betreft vormgeving, aandrijftechniek en bouwkwaliteit behoort generatie vier tot de allerbeste van de acht generaties Golf.

De introductie van nieuwe downsize-techniek en complexere elektronica maakt bepaalde uitvoeringen van de Golf V en VI minder degelijk en betrouwbaar dan de voorgaande generaties. Met de Golf VII keren de bouwkwaliteit en betrouwbaarheid weer grotendeels terug op het niveau dat u van oudsher van de Golf mag verwachten. Op de occasionmarkt heeft de Golf zijn glans altijd behouden. Nieuw en gebruikt is het een uitgesproken allemansvriend met een uitstekende onderdelenvoorziening en je kunt er overal mee terecht voor onderhoud. Samen met het enorme occasionaanbod, dat op vrijwel elke autovraag een passend antwoord heeft, verklaart dit waarom het model sinds jaar en dag in de bovenste regionen van de Nederlandse occasionverkoopstatistieken is terug te vinden.

Volkswagen Golf I 1974-1988

Praktisch, degelijk, betrouwbaar en betrekkelijk betaalbaar. De eerste Golf is een ingetogen middenklasser, die zijn intrinsieke kwaliteiten niet van de daken schreeuwt. De driedeurs hatchback krijgt al snel gezelschap van een vijfdeurs hatchback en een cabriolet met targabeugel. De oerGolf zet de toon voor de zeven modelgeneraties die volgen. Opsmukvrije en smaakneutrale vormgeving gaat samen met een ruime keuze uit motoren en uitvoeringen, van karige instappers tot luxe topmodellen. Het motoraanbod van de Golf I loopt uiteen van amper toereikend tot flitsend snel – uiteraard naar de normen van toen.

Op benzinevlak varieert het aanbod van een 1.1 met carburateur tot een 1.8 met Bosch K-Jetronic brandstofinspuiting. Het dieselgamma begint bij een atmosferische 1.5 en eindigt bij een 1.6 turbodiesel. Ten opzichte van zijn tijdgenoten is de Golf I een bovengemiddeld betrouwbare en degelijke auto. Het allergrootste aandachtspunt bij aankoop van een occasion is roest. Dit geldt in het bijzonder voor de vroegste bouwjaren. Voor de weinig voorkomende technische kwalen die het model kunnen treffen, zijn de afgelopen vijftig jaar effectieve oplossingen en verbeterde onderdelen ontwikkeld: de onderdelenvoorziening voor de Golf I is uitstekend.

Wat kosten ze?

Op Gaspedaal.nl liggen de prijzen voor een Golf I tussen 4.000 en 45.000 euro. Een 1.6 GLi Cabrio (1983, 175.000 km) kost 3.950 euro, een driedeurs 1.5 GX (1983, 123.000 km) kost 5.950 euro en een vijfdeurs 1.6 D (1982, 100.000 km) kost 6.900 euro. De voordeligste GTI, een 1.8 met werk (1983, 250.000 km), kost 9.750 euro. Een GTI Pirelli (1983, 236.000 km) begint bij 17.495 euro en loopt op tot 29.950 euro voor een vroege 1.6 GTI (1977, 139.000 km) en 44.950 euro voor een late 1.6 GTI (1982, 205.000 km).

Volkswagen Golf II 1983-1991

Hoe vervang je een succesnummer? Met de Golf II neemt VW geen risico. “Sommige nieuwe modellen verschillen dramatisch van hun voorganger”, noteert Autovisie bij de introductie in 1983. “De nieuwe Golf, hoewel in opmerkelijk veel details echt helemaal nieuw, moet je twee keer bekijken om te zien dat het een nieuw model is.” Het motoraanbod begint aanvankelijk met een 1,05 liter viercilinder benzinemotor en eindigt bij de 1.8 met brandstofnjectie in de Golf II GTI. Dieselen kan met een 1.6 viercilinder zonder of met turbolader.

“Deze Golf is nieuw, maar heeft de goede, oude trekjes van het vorige model overgenomen. Samen met de toegenomen binnen- en bagageruimte heeft VW met dit model weer een ijzersterke aanbieding”, concludeert Autovisie. Met de facelift van 1987 verdwijnen de ‘tochtruitjes’ en verhuizen de buitenspiegels naar de basis van de A-stijlen. De tweede facelift brengt ‘dikke bumpers’ voor de topmodellen. Met de GTI 16V en G60 bindt de Golf de strijd aan met hetere hatchbacks van andere merken. De Syncro brengt vierwielaandrijving en met de Country zet VW de eerste stappen op het crossoverpad. Ten opzichte van zijn voorganger is de II minder roestgevoelig. Technisch en mechanisch is hij net zo solide als de I. De meeste kwalen ontstaan door ouderdom en zijn eenvoudig te verhelpen.

Wat kosten ze?

Voor de Golf II liggen de prijzen tussen 2.450 en 50.000 euro. Een 1.8 aut. (1989, 163.000 km) met airco(!) kost 2.750 euro, een 1.3 CL (1989, 261.000 km) 2.799 euro en een 1.6 GTS (1985, 158.000 km) 4.495 euro. Een 1.8 Carat automaat (1984, 222.000 km) wisselt voor 4.995 euro van eigenaar. Een 1.8 8V GTI (1987, 324.000 km) kost 8.900 euro; de Country (1990, 190.000 km) is er vanaf 9.995 euro. Een 1.8 GTI G60 Edition One (1990, 139.000 km) kost 21.950 euro en een G60 Rallye (1990, 87.000 km) 44.950 euro.

Volkswagen Golf III 1991-2003

De Golf III bouwt verder op de kwaliteiten van zijn voorganger. De vormgeving is zachter en de ronde koplampen maken plaats voor brede. Op motorisch gebied is de komst van de 2.8 VR6-benzinemotor groot nieuws. Minstens zo relevant, zeker voor de zakelijke markt, is de introductie van de vlotte en zuinige direct ingespoten 1.9 TDI turbodieselmotor. Op carrosseriegebied zijn de komst van de volledig nieuw ontwikkelde Cabrio en de komst van een stationwagon, de Variant, het vermelden waard. In Nederland heeft het instapmodel, de 1.4 CL, standaard een vijfversnellingsbak.

“Met de derde editie van de Golf heeft Volkswagen een auto gebracht die zijn voorganger op alle fronten verslaat, met een nog iets geciviliseerdere motor, een beter weggedrag en een moderner uiterlijk”, noteert Autovisie over de Golf 1.8 CL. Ook de derde Golf kan roesten, wat volgens sommigen deels komt door de overstap naar watergedragen lakken. De afwerking en de toegepaste materialen zijn eenvoudig maar keurig. Het interieur is afgewerkt met hard kunststof, dat bij oplopende leeftijd kan rammelen en kraken. Door het hogere wagengewicht komen de instapmotoren traag over, ook de instap-GTI met 2.0 8V-motor. Slechte stekkerverbindingen in de motorruimte kunnen storingen veroorzaken. Bij de VR6-motoren is de conditie van de distributieketting een bekend aandachtspunt.

Wat kosten ze?

Voor een Golf III betaal je 1.000 à 20.000 euro. Een 1.8 Cabrio met nieuwe kap (1995, 299.000 km) kost 990 euro, een 1.8 Variant (1996, 150.000 km) 1.000 euro en een 1.8 CL aut. (1992, 104.000 km) 1.500 euro. Een GTI 8V (1997, 165.000 km) kost 4.250 euro, een GTI 16V (1993, 198.000 km) 9.950 euro. Een late vijfdeurs VR6 automaat (1996, 88.000 km) mag weg voor 18.950 euro.

Volkswagen Golf IV 1997-2013

Al in 1997 volgt de Golf IV. Met deze generatie slaat het merk een nieuwe weg in, onder het motto “Klasse für die Masse”. Met zijn vormgeving en afwerking steekt de middenklasser premium modellen naar de kroon. In het interieur doen blauwe verlichting en kunststoffen met softtouch-laag hun intrede. Ook de optielijst neemt premiumvormen aan. Naast nieuwe uitrustingsniveaus, van Comfortline tot en met Highline, levert VW de Golf tegen meerprijs af met een MCD- of MFD-navigatiesysteem. Dankzij een volledig verzinkte carrosserie geeft VW nu twaalf jaar garantie tegen roestvorming. De IV is 13 centimeter langer dan de III en deelt zijn platform en veel techniek met de Audi A3. Motorisch nieuws is de komst van een 1.8 20V viercilinder zonder en met turbolader.

Dankzij deze motor is de Golf IV GTI zijn naam weer waardig. De VR6 krijgt gezelschap van de VR5 en dient als basis voor de extra snelle R32 met 3,2-liter motor en DSG. Met nieuwe pompverstuiverdiesels en direct ingesporen FSIbenzinemotoren neemt VW een voorschot op de toekomst. Reguliere versies van de IV vallen nu in de categorie ‘betaalbare oude auto’. Snelle modellen zijn liefhebbersauto’s en navenant geprijsd. Met regelmatig onderhoud is de IV technisch een degelijke en betrouwbare auto. Loslatende softtouch-lak is een wijdverbreide, maar niet onoverkomelijke Golf IV-kwaal.

Wat kosten ze?

Met 1.000 euro kun je kiezen uit 49 exemplaren van de IV. Met een ruimer budget is er keuze uit een 1.4 16V Ocean (2003, 181.000 km) met airco voor 1.950 euro, een Cabrio 2.0 Highline met leer (2001, 194.000 km) voor 2.295 euro en een 2.3 V5 (2001, 172.000 km) voor 3.995 euro. Een 1.8 20V GTI (1999, 130.000 km) kost 8.995 euro, een 2.8 V6 4Motion (2000, 42.000 km) 21.950 euro en een R32 (2003, 116.000 km) 32.950 euro.

Volkswagen Golf V 2003-2008

Meer binnenruimte, meer bagageruimte en meer rij- en stuurplezier. Het zijn de belangrijkste punten waarop de Golf V zich van de Golf IV onderscheidt. De vijfde generatie zet de eerste stappen op het gebied van motorische downsizing. De direct ingespoten 1.4, 1.6 en 2.0 FSI en 2.0 TFSI leggen de basis voor een nieuwe generatie benzinemotoren. Op sportief gebied keert de Golf terug naar zijn wortels. Dankzij de nieuwe wielophanging, de 2.0 TFSI-motor en de optionele DSG-automaat is de V GTI de lekkerste GTI sinds de II GTI. Opnieuw is er keuze uit een drie- of vijfdeurs hatchback en een vijfdeurs stationwagon. De cabrioversie vervalt. Golf-klanten die een hogere zitpositie wensen, maar geen trek hebben in een gezinsbusje als de Touran, kunnen terecht bij de Golf Plus. In 2006 presenteert VW de nieuwe 1.4 TSI-benzinemotor met turbolader en compressor.

Een jaar later komt de 1.4 TSI met alleen turbolader op de markt. In de basis is de Golf V een behoorlijk degelijke auto. Met de komst van gedownsizede turbomotoren, DSG-transmissies en complexere boordelektronica neemt de kans op dure reparaties wel duidelijk toe ten opzichte van vorige generaties. Bij aanschaf van een occasion met TSI-techniek zijn olieverbruik, inwendige vervuiling, distributiekettingslijtage en DSG-slijtage de belangrijkste aandachtspunten.

Wat kosten ze?

Onderin de markt is een Golf V soms goedkoper dan een vergelijkbare IV. Versies met dieselmotor en/of gevoelige techniek, zoals de 1.6/2.0 FSI en 1.4 TSI Twincharger, heb je voor minder dan twee mille. Een 1.4 TSI Comfortline (2008, 250.000 km) kost 2.950 euro, een GTI met DSG (2005, 276.000 km) 3.250 euro en een 2.0 TDI GT (2008, 174.000 km) 4.300 euro. Een R32 is er van 11.950 euro (2006, 229.000 km) tot 25.950 euro (2007, 93.000 km).

Volkswagen Golf VI 2008-2016

Op papier is de Golf VI een volledig nieuw model. Maar het is een publiek geheim dat het hier eigenlijk om een zeer grondige facelift van de Golf V gaat. Designbaas Walter de’ Silva geeft de Golf VI het nieuwe familiegezicht van Volkswagen. Onderhuids borduurt de Golf voort op de techniek van zijn voorganger. “Het weinig verrassende design duidt erop dat Volkswagen geen risico’s wil nemen met de Golf en het icoon liever niet blootstelt aan revolutie, maar wel aan evolutie”, aldus Autovisie in 2008. “Om die reden maakt Volkswagen vooral een kwaliteitsslag met de Golf VI. Bijvoorbeeld met sluitnaden die zo smal zijn dat je twijfelt of je er je creditcard door kunt halen.”

Innovaties zijn er in de vorm van zuinigere en verfijndere motoren, zes- en zeventraps DSG-transmissies, nieuwe adaptieve demping en adaptieve cruise control. Andere positieve eigenschappen zijn de stille motoren, de uitstekende geluiddemping en de uitgebreide veiligheidsuitrusting. De drie- en vijfdeurs hatchback, de Variant en de Plus krijgen bij de Golf VI gezelschap van een nieuwe Cabrio. De open variant neemt afscheid van de kenmerkende aardbeienmandjes-vorm en is ook als GTI leverbaar. Op sportief zijn de GTI Performance, de GTD en de R20 het vermelden waard. De VR6 vervalt. De overstap naar TSI-benzinemotoren zorgt voor soepele prestaties. Op de occasionmarkt zorgt die echter ook voor kopzorgen. Opnieuw zijn kettingslijtage, olieverbruik en motorvervuiling relevante controlepunten.

Wat kosten ze?

Tot 3.000 euro wordt de Golf VI overwegend aangeboden met hoge tellerstanden en/of problemen. Een Variant 1.4 TSI Highline (2010, 175.000 km) kost 2.950 euro, een 1.4 TSI Trendline (2009, 108.000 km) 5.450 euro en een 1.8 TSI Highline (2009, 197.000 km) 5.950 euro. Een GTI (2009, 188.000 km) kost 8.500 euro, een GTD (2011, 195.000 km) 9.950 euro. De R20 begint bij 11.950 euro (2010, 215.000 km) en eindigt bij 22.950 euro (2010, 149.000 km).

Volkswagen Golf VII 2012-2019

I n een C-segment-­supertest schrijft Autovisie over de VII: “De Golf is topkwaliteit in een wat zakelijke verpakking, maar daardoor vindt iedereen het ook waarschijnlijk een geweldige auto. Functioneel en doelmatig ingericht met een zowat perfecte ergonomie en een interieur dat ook overtuigt door het ruimte-aanbod.” Voor de test treden de Alfa Romeo Giulietta, Audi A3, BMW 1-serie, Ford Focus, Lexus CT, Mercedes-Benz A-klasse, Opel Astra en Volvo V40 aan. “De auto die de kwaliteiten van alle bovenstaande auto’s weet te verenigen op één bodem, is de Volkswagen Golf. Hij is nog altijd de norm.” Volkswagen reageert op de veranderende (zakelijke) automarkt en oprukkende elektrificatie met de plug-in hybride GTE en de volledig elektrische e-Golf. Sportieve rijders komen aan hun trekken met de GTI Clubsport en de R, die ook als Variant wordt aangeboden.

Een andere opvallende verschijning is de Alltrack. De Plus wordt afgelost door de optimistisch genaamde Sportsvan. Met de 1.0 TSIof 1.5 TSI-benzinemotor is de VII een efficiënte allemansvriend, die weinig zwakke punten heeft en ook als gebruikte auto heel veel dingen goed doet. Met deze generatie pakt VW effectief een aantal technische tekortkomingen van de vorige lichting aan. Hoewel sommige TSI- en DSG-kwalen nooit helemaal verdwijnen, komen ze in de zevende Golf aanzienlijk minder vaak voor dan in het verleden.

Wat kosten ze?

De goedkoopste VII is een Variant 1.2 TSI Trendline (2014, 268.000 km) van 5.450 euro, een 1.6 TDI Trendline (2013, 236.000 km) kost 5.650 euro. Voor 9.000 euro kun je kiezen tussen een Cabrio 1.2 TSI (2013, 139.000 km), een vijfdeurs 1.2 TSI Comfortline (2015, 130.000 km) en een GTE (2015, 210.000 km). De voordeligste e-Golf (2018, 196.000 km) kost 11.000 euro. Een GTI (2014, 130.000 km) kost 14 mille en een R (2014, 167.000 km) 22 mille.

Volkswagen Golf VIII 2019>

I n 2020 moet de Golf VIII zijn traditionele plek in de spotlights afstaan aan de elektrische ID.3. De groeiende populariteit van crossovers en SUV-achtigen is een andere marktontwikkeling die steeds zwaarder op de schouders van de Golf en zijn traditionele carrosserievorm drukt. “De Golf VIII maakt een flinke sprong voorwaarts op het gebied van digitale technologieën. De nieuwe Golf is niet alleen leverbaar met een digitaal dashboard en een touchscreen, ook de bediening van de meeste functies gebeurt niet meer met knoppen, maar middels aanraakgevoelige schermen”, meldt Autovisie. Om traditionele Golf-kopers niet te veel te laten schrikken, verandert de vormgeving slechts beperkt.

VW verruilt het MQB-platform voor het MQB evo-platform. In het interieur doen nieuw MIB III-infotainment en Car-2-X-functionaliteit hun intrede. Op motorisch gebied zijn vrijwel alle denkbare aandrijflijnen leverbaar, waaronder benzine- en dieselmotoren, microhybrides en plug-in hybrides. Ook de GTI, GTD, GTE, en R staan weer op de lijst. De controversiële slider-­bediening is bij de laatste facelift vervangen door fysieke bediening. Wie voor een gebruikte VIII kiest, kan niet om dit systeem heen. Los daarvan is de VIII op de occasionmarkt trouw aan zijn reputatie: het is een comfortabele, veilige, efficiënte en verfijnde middenklasser met een ijzersterk imago.

Wat kosten ze?

De jongste generatie begint bij 16.700 euro voor een 1.0 TSI Life (2021, 137.000 km). Een 1.0 eTSI DSG (2020, 175.000 km) kost 17.950 euro, een eHybrid GTE (2021, 139.000 km) 20.000 euro en een Variant 1.0 eTSI DSG (2022, 131.000 km) 20.400 euro. De vraagprijs voor een Alltrack 2.0 TDI DSG 4Motion (2021, 199.000 km) is 26.000 euro. Een standaard GTI (2021, 70.000 km) kost 37.650 euro, een GTI Clubsport 45 Jahre (2021, 70.000 km) 42.500 euro en een Variant R 4Motion (2022, 56.000 km) 47.500 euro.