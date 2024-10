Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit kost de Opel Frontera in Nederland

Opel maakt de prijzen van de Frontera bekend. De auto wordt in Europa met zowel een elektrische als hybride aandrijflijn verkocht.

Hoewel de Frontera nieuw is voor ons, zijn de aandrijflijnen bekend. Deze vind je namelijk in meer producten van Stellantis.

Dit kost de elektrische Opel Frontera in Nederland

De goedkoopste Opel Frontera is de elektrische versie. Deze kost minimaal 30.449 euro. Voor dit geld krijg je een elektromotor die tot 113 pk levert en een 44 kWh-accupakket. Volgens de WLTP-meetmethode is een actieradius van 305 kilometer mogelijk.

De benzinevariant

Wil je niet stekkeren? Dan is er ook de keuze voor een Opel Frontera met benzinemotor. In de neus ligt dan de bekende 1,2-liter PureTech die goed is voor 136 pk. Overigens is niet enkel de brandstofkrachtbron verantwoordelijk voor dat vermogen. Het is altijd een milde hybride en dit betekent dat een starter-generator de driecilinder helpt.

Net als bij de elektrische Opel Formentor hoeft er niet geschakeld te worden. De auto met benzinemotor beschikt altijd over een zestraps automaat met dubbele koppeling. Althans, dat is momenteel nog het geval. Opel heeft aangegeven dat er later ook een goedkopere versie volgt. Wellicht heeft die uitvoering met 100 pk wel een handbak, dat is immers bij de concerngenoten wel het geval.

Vooralsnog is het prijskaartje van de Opel Frontera 1.2 iets hoger dan die van de EV. Voor 30.999 euro is de milde hybride te koop.